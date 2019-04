“QUESTI GRILLINI SONO DELLE M**DE” – PER CAPIRE I TONI DELLO SCONTRO TRA SALVINI E DI MAIO CAUSA SIRI BASTA LEGGERE GLI SMS INVIATI DAL LEGHISTA AI SUOI COMPAGNI DI PARTITO – “QUEGLI SCAPPATI DI CASA, QUEI MASCALZONI CHE FANNO I GIUSTIZIALISTI QUANDO PARE A LORO” – L’AFFRONTO A CONTE PRIMA DEL CDM: “MA CHE CA**O STATE FACENDO? COSÌ NON SI VA DA NESSUNA PARTE…”

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO BY LUGHINO

1 – “MA CHE CA**O STATE FACENDO?” - SALVINI È FURIOSO PER IL COMPORTAMENTO DEI GRILLINI SUL CASO SIRI, PRENDE DI PETTO CONTE: “DI' A QUELLO CHE DOPO LE ELEZIONI FACCIAMO I CONTI”. QUELLO SAREBBE DI MAIO, E TANTI SALUTI ALLA SINTONIA TRA I DUE VICEPREMIER CHE NON SI RIVOLGONO PIU' LA PAROLA

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-ma-che-ca-state-facendo-rdquo-nbsp-salvini-furioso-201504.htm

GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY

2 – QUEGLI SMS DURISSIMI DI SALVINI: "QUESTI GRILLINI SONO DELLE M..."

Angelo Scarano per www.ilgiornale.it

"Questi grillini sono delle m...". Non usa mezze parole Matteo Salvini negli sms che, secondo il Messaggero, ha inviato ai suoi compagni di partito. Ma non solo. Il leghista prima ha affrontato fuorioso il premier dicendogli: "Guarda che così non si va da nessuna parte. Con gli insulti non risolvete nulla. Con gli attacchi personali non ottenete niente. Sappiate che Siri non si dimette. Né ora né mai. Ma di che stiamo parlando? Con questo atteggiamento state bloccando il Paese solo per le elezioni europee. Ma allora ditelo, ditelo che volete far saltare tutto".

GIUSEPPE CONTE E MATTEO SALVINI A FIRENZE (DAL PROFILO INSTAGRAM DI GIUSEPPE CONTE)

E poi Salvini ha lanciato un avvertimento: "Dì a quello che dopo le elezioni facciamo i conti...". Il riferimento è a Luigi Di Maio con il quale non si parla più dopo il caso Siri. Le parole che usa Salvini per apostrofare i pentastellati sono dure: "Quegli scappati di casa, quei mascalzoni che fanno i giustizialisti quando pare a loro..". Insomma, la tensione è altissima.

ARMANDO SIRI MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO INNAMORATI LUIGI DI MAIO MATTEO SALVINI GIUSEPPE CONTE recessione di maio salvini Scala - Salvini Di Maio