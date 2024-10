“QUI LE PERSONE HANNO UN SALARIO MINIMO DI NEMMENO 8 DOLLARI. È TUTTO FERMO DA DECENNI” - NELL'AMERICA PROFONDA, CHE DECIDERA' IL PROSSIMO PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI, SI PARLA SOLO DI PROBLEMI CONCRETI – NELLA CONTEA DI ERIE, NELLO STATO DI NEW YORK, UNA DELLE QUINDICI DECISIVE AL VOTO DEL 5 NOVEMBRE, AL CENTRO DEL DIBATTITO CI SONO LAVORO, COSTO DELLA VITA E STIPENDI - NELLE ULTIME DUE ELEZIONI, UNA VOLTA HANNO VINTO I DEMOCRATICI, L'ALTRA I REPUBBLICANI...

La lotteria della Pennsylvania non è solo nel milione di dollari che Elon Musk mette in palio – fra mille dubbi sollevati di violazioni di leggi e regole del gioco – per chi fa registrare nuovi elettori, ovviamente di sapore trumpiano, come fosse una tessera fedeltà di un supermercato; per capire quanto le elezioni statunitensi dipendano da una combinazione che poi alla fine si traduce in cifre, bisogna affacciarsi sul Lago Erie, nella omonima contea che confina con l'Ohio e che osserva – con il binocolo – la costa canadese.

Dean fa il bartender al locale Ippa, luogo di tendenza nel cuore della città. Ha meno di 30 anni, è bianco, come l'80% dei suoi concittadini, e racconta che nel suo locale si parla tanto di politica. E spesso spunta anche l'orgoglio che questa contea di 270mila persone – 177mila gli elettori registrati – sarà una di quelle decisive in tutta la nazione, non solo in Pennsylvania, il 5 novembre.

Esperti e sondaggisti concordano: dodici/quindici contee decideranno il nome del successore di Biden. Cinque sono in Pennsylvania, le altre sparpagliare fra Wisconsin, Michigan, Georgia, Arizona, Nevada e North Carolina.

Il resto d'America è ormai color rosso fuoco o blu abisso

[…] D'altronde la mappa elettorale americana muta più lentamente delle ere geologiche, dal 1976, 35 Stati hanno sempre votato per lo stesso partito.

Scenario che in parte si riflette nei sette Stati chiave dove i tre/quarti degli elettori è fermamente convinto della sua scelta e solo il 26% ancora oscilla, dice un sondaggio del Washington Post/Schaar School. Che peraltro conferma che nei battleground States Harris e Trump sono appaiati al 47%.

[…] «L'inflazione e il costo della vita hanno eroso i salari, qui la gente ha un salario minimo di nemmeno 8 dollari, è fermo da decenni», spiega Dean raccontando come attività commerciali e imprenditoriali siano sull'orlo del fallimento. La vita costa di più, e questo – ci dice mentre serve pizze bianche e noodles – impedisce alla gente di risparmiare o investire. Heather, impiegata in un hotel, è invece sul fronte dei "rassegnati".

«Vorrei che parlassero, i candidati, di politica e programmi, non di chiacchiere». […]

La working call domina, ma ci sono molti colletti bianchi impiegati nelle società assicurative e in alcuni istituti di credito, ci sono diversi cartelli per Kamala Harris e lo stesso Dean confessa, «voterò per lei». Fuori dalla città di Erie il panorama però cambia. Non è merito del foliage, ma di una selva di bandiere e cartelli pro-Trump piantati nei vialetti d'ingresso delle case.

La scorsa settimana a Erie è arrivata Kamala Harris, quasi "cittadina onoraria" viste le sette visite che ha fatto fra città e zone rurali in pochi mesi.

[…] I numeri e la storia confermano la tendenza: Biden nel 2020 vinse la Erie County per 1.03%, 1319 voti; Trump batté Hillary Clinton di 2 mila voti quattro anni prima. Nella contea sono orgogliosi di essere «indicatori», dell'umore nazionale. Nelle ultime 25 elezioni – ad ogni livello – in 23 casi Erie ha votato per il vincitore.

[…] Oggi in Wisconsin inizia il voto anticipato. Ci sarà Barack Obama sul palco di Madison insieme al candidato vicepresidente Mike Walz a spingere i democratici. Finora l'early voting ha coinvolto 13,5 milioni di persone, più democratici (registrati) che repubblicani.

In linea con la tradizione. Come il fatto che l'inquilino della Casa Bianca potrebbe essere scelto da Dean e dagli avventori dell'Ippa Pizza di Erie.

