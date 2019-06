“RACKETE” IN TESTA - MANCAVA SOLO ROBERTO SAVIANO ALLA SCHIERA DI COMMENTI IN FAVORE DELLA CAPITANA DELLA SEA WATCH CON I RASTA CHE HA FORZATO IL BLOCCO E PORTATO LA NAVE DAVANTI A LAMPEDUSA: “NON SCAPPA DI FRONTE ALLA GIUSTIZIA” – POI DÀ DEL CODARDO A SALVINI: “LUI INVECE SI È SOTTRATTO ALLE SUE RESPONSABILITÀ” - SE CONTINUANO COSÌ, AL PROSSIMO GIRO IL TRUCE PRENDE IL 70%

Carola Rackete non scappa di fronte alla giustizia pur di portare a terra le persone salvate dalla #SeaWatch3. Matteo Salvini, al contrario, si è sottratto alle sue responsabilità nel caso della Nave Diciotti per aver bloccato migranti in mare.#MinistroDellaMalaVita pic.twitter.com/C5hGm7TIlw — Roberto Saviano (@robertosaviano) 27 giugno 2019

carola rackete

Scatenatissimo, Roberto Saviano, nelle ore più calde dello scontro tra Viminale e Sea Watch. Nel mirino di mister Gomorra, ovviamente, ci finisce Matteo Salvini. In primis la fake-news secondo la quale, con il leghista, i morti in mare sarebbero aumentati, teoria che non è sopportata da alcun numero. Dunque, su Twitter, ecco gli insulti.

matteo salvini ospite a porta a porta 5 carola rackete

Saviano si spende prima nell'elogio della comandante di Sea Watch: "Carola Rackete non scappa di fronte alla giustizia pur di portare a terra le persone salvate dalla Sea Watch 3". Dunque, largo agli insulti: "Matteo Salvini, al contrario, si è sottratto alle sue responsabilità nel caso della Nave Diciotti per aver bloccato migranti in mare". E per concludere, l'insulto che Saviano usa di più, quello a cui è più affezionato, condensato nell'hashtag #ministroDellaMalaVita.

