AVVISATE SCHLEIN: NON È VERO CHE PER IL SACROSANTO SOSTEGNO ALLA ROMAGNA DEVASTATA DALL’ALLUVIONE SI POSSANO USARE FONDI ATTINTI DAL PNRR, COME VA DICHIARANDO ELLY A OGNI MICROFONO LE CAPITI A TIRO: I FINANZIAMENTI DEL PIANO EUROPEO, COMPRESO QUELLI PER CONTRASTARE IL DISSESTO IDROGEOLOGICO, VERTONO SU PROGETTI SPECIFICI GIÀ CONCORDATI E HANNO UN TERMINE DI SPESA NEL GIUGNO 2026. RINEGOZIARLI APRIREBBE UN CONFRONTO INTERMINABILE CON L’EUROBUROCRAZIA…