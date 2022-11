“DA RAGAZZINO COMPRAVO 'IL MANIFESTO' E LO NASCONDEVO NELL’ESKIMO, ALTRIMENTI I FASCISTI MI RINCORREVANO” – NEL 2018 BOBO MARONI, OSPITE DI “UN GIORNO DA PECORA”, RACCONTAVA IL SUO PASSATO DA GIOVANE COMUNISTA: “AVEVO LA BARBA, ERO L'UNICO TRA I MIEI COMPAGNI, CHE INVIDIOSI MI AVEVANO SOPRANNOMINATO 'BOSCO'” – LA PASSIONE PER LA MUSICA E QUELLA PER LA VELA: “HO APPENA FATTO LA TRAVERSATA DELL'ATLANTICO CON ALTRE SEI PERSONE. HO IMPIEGATO SEDICI GIORNI. AVEVO IL RUOLO DELLA…”

Da “Un giorno da Pecora – Radio1”

ROBERTO MARONI UN GIORNO DA PECORA

Nel dicembre 2018 Roberto Maroni, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, raccontava il suo passato 'oltre il Pci' e la sua passione per la barca a vela. L'ex Ministro, Governatore della Lombardia e segretario della Lega, ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, aveva infatti parlato delle sue passioni e di alcuni aneddoti inediti della sua vita. A partire da quella che, al momento dell'intervista, era stata la sua ultima 'impresa': “ho appena fatto la traversata dell'Atlantico in barca a vela con altre sei persone”.

vladimir zhirinovskij roberto maroni inaugurazione parlamento della padania 1997

E lei che ruolo aveva? “La guardia, per vedere che non ci sono altre barche intorno”. Quanti giorni ha impiegato? “Sedici”.

E' vero che da ragazzino , negli anni '70, era più che di sinistra? “Contestavo il Pci perché ero troppo moderato, figuriamoci. Compravo 'il Manifesto' e lo nascondevo nell'Eskimo o nella Gazzetta dello Sport, altrimenti i fascisti mi rincorrevano. Avevo la barba, ero l'unico tra i miei compagni, che invidiosi mi avevano soprannominato 'Bosco'”.

umberto bossi roberto maroni

Un passato molto lontano... ”Si, ma vi confesso una cosa: due settimane fa, a Genova, ho comprato da due ragazzi 'Lotta Continua'. Non ho resistito, sono tornato indietro di 50 anni!”.

Tra le sue tante passioni c'è quella per la musica: è vero che ama suonare molti strumenti? “Suono l'organo hammond, pezzi rock e r&b, alla Bruce Springsteen. Invece non è vero che suono il sax, ho fatto solo una foto con quello strumento e per molto tempo la gente me li regalava, pensando ne fossi appassionato...”, aveva spiegato Maroni a Un Giorno da Pecora.

