“LA RAGGI NON ADEGUATA, SI DIMETTA: E' UN GIUDIZIO POLITICO” – SALVINI ATTACCA, GUERRA TOTALE TRA LEGA E M5S – DOPO I COLLOQUI CON L’EX AD DI AMA SVELATI DA ‘L'ESPRESSO’ LA SINDACA SI DIFENDE A ‘PIAZZAPULITA’: "NON HO FATTO NESSUNA PRESSIONE. IL BILANCIO DI AMA NON ERA APPROVABILE, PERCHÉ NON ERA VERITIERO E CORRETTO. SIAMO STATI IO E I MIEI UFFICI A SUBIRE PRESSIONI" - LA BORDATA A SALVINI: "INVECE DI CAMBIARSI LE FELPE, VADA A LAVORARE" - E SU CASAPOUND... - VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

Guerra totale, senza quartiere, tra Lega e M5s. Matteo Salvini risponde agli attacchi di Luigi Di Maio e soci dopo l'esplosione del caso-Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio indagato per Corruzione. Risponde mettendo nel mirino la sindaca di Roma pentastellata, alla quale riserva parole di fuoco: "Io dico che Virginia Raggi non è più adeguata a fare il sindaco di Roma non per eventuali irregolarità, perché non faccio il pm e non faccio il giudice.

Ma se un sindaco, in questo caso della città più importate d'Italia, dice i romani vedono la mer*** e ho la città fuori controllo, è un giudizio politico". Il ministro dell'Interno, insomma, entra a gamba tesissima nella bufera che si è scatenata contro la sindachessa in seguito alla pubblicazione di alcune intercettazioni tra lei e l'ex presidente di Ama, che avrebbe poi silurato, nelle quali la Raggi intimava di modificare il bilancio dalla società di rifiuti. Salvini ha attaccato nel corso della registrazione di Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda stasera, giovedì 18 aprile, su Rai 1 in seconda serata. "Vuol dire che non sei in grado di fare il sindaco, lascia che qualcun altro lo faccia", ha tagliato corto Salvini.

