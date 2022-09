“I REFERENDUM DELLA RUSSIA SONO UNA FARSA” – JOE BIDEN RISPEDISCE AL MITTENTE IL TENTATIVO DI PUTIN DI ANNETTERE LE REPUBBLICHE SEPARATISTE DEL DONBASS CON UN REFERENDUM: "GLI STATI UNITI NON RICONOSCERANNO MAI IL TERRITORIO UCRAINO COME NIENT'ALTRO CHE PARTE DELL'UCRAINA. LAVOREREMO CON I NOSTRI ALLEATI E PARTNER PER IMPORRE NUOVI COSTI ECONOMICI RAPIDI E SEVERI ALLA RUSSIA"

VLADIMIR PUTIN JOE BIDEN - ILLUSTRAZIONE TPI

(ANSA) - "Gli Stati Uniti non riconosceranno mai il territorio ucraino come nient'altro che parte dell'Ucraina. I referendum della Russia sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere parti dell'Ucraina in flagrante violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite". Lo dichiara Joe Biden in una nota. "Lavoreremo con i nostri alleati e partner per imporre nuovi costi economici rapidi e severi alla Russia", ha sottolineato il presidente americano. "Gli Stati Uniti - prosgue Biden nella nota - sono al fianco dei nostri partner in tutto il mondo e di ogni nazione che rispetta i principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite nel respingere qualsiasi risultato inventato che la Russia annuncerà".