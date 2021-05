“LE REGOLE DEL PATTO DI STABILITÀ ERANO E SONO INADEGUATE” – MARIO DRAGHI SUONA LA SVEGLIA ALL’EUROPA: “L'ECONOMIA TORNERA' AL LIVELLO PRE-CRISI NON PRIMA DEL 2023. E' FUORI DISCUSSIONE CHE LE REGOLE DOVRANNO CAMBIARE MA IL DIBATTITO NON E' ANCORA PARTITO. LA REVISIONE DEVE ASSICURARE MARGINI PIÙ AMPI, E LE NUOVE REGOLE DEVONO PUNTARE A RIDURRE LE CRESCENTI DISEGUAGLIANZE TRA GLI STATI MEMBRI…”

Draghi, regole Patto stabilita' erano e sono inadeguate

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "Voglio essere molto chiaro. E' fuori discussione che le regole sul patto di stabilita' dovranno cambiare, ma questo dibattito non e' ancora partito". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al question time. "La mia linea e' che le attuali regole sono inadeguate, lo erano e lo sono di piu' per la uscita dalla pandemia. Dovremo concentrarsi su un forte slancio della crescita per assicurare la sostenibilita' dei conti pubblici", conclude. (ANSA).

Draghi ricorda che "il 3 marzo di quest'anno la Commissione europea ha adottato una Comunicazione che fornisce alcune indicazioni sugli orientamenti in materia di politica di bilancio a un anno dall'esplosione della crisi pandemica.

Questa Comunicazione delinea l'approccio che la Commissione intende seguire circa la disattivazione della cosiddetta clausola generale di salvaguardia - che ha permesso agli Stati membri di utilizzare politiche di bilancio espansive per fronteggiare la crisi". "La Commissione intende ancorare la disattivazione della clausola a quando l'economia dell'Unione europea tornerà ai livelli pre-crisi. Secondo le attuali previsioni, questo non dovrebbe accadere prima del 2023. Resta dunque il tema del dibattito sulla revisione delle regole di bilancio, che era stato avviato nel febbraio 2020 e poi sospeso per la pandemia.

Voglio essere molto chiaro su questo: è fuori discussione che le regole dovranno cambiare. Tuttavia, questo dibattito, che impiegherà gran parte del 2022, non è ancora partito. La mia linea - e non è da oggi, ma da diverso tempo su questo tema - è che le attuali regole di bilancio erano inadeguate e sono ancora più inadeguate per un'economia in uscita da una pandemia". "Nei prossimi anni dovremo concentrarci soprattutto su un forte rilancio della crescita economica, che è anche il modo migliore per assicurare la sostenibilità dei conti pubblici.

La revisione delle regole deve dunque assicurare margini di azione più ampi alla politica di bilancio nella sua funzione di stabilizzazione anticiclica. In particolare, dobbiamo incentivare gli investimenti, soprattutto per favorire la trasformazione digitale ed ecologica. Allo stesso tempo, le nuove regole devono anche puntare a ridurre le crescenti divergenze tra le economie degli Stati membri e a completare l'architettura istituzionale europea", conclude.

