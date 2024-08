27 ago 2024 12:10

“RENZI CI FA SOLO PERDERE, RISPEDIAMOLO IN ARABIA” – LA BASE DEM IN RIVOLTA CONTRO IL RITORNO DI RENZI NELL’AMMUCCHIATA DEL CAMPO LARGO ANTI-MELONI: “QUELLO CHE TOCCA L'EX PREMIER, SI SECCA” – NON SOLO CONTE E IL M5S, ANCHE IL COMPAGNO FRATOIANNI CONTRO MATTEONZO – “LA DISCUSSIONE SU RENZI È RIDICOLA, GOVERNA CON LA DESTRA. IL TEMA NON SI PONE” – MA IL SENATORE SEMPLICE DI RIAD VIENE BULLIZZATO PURE DAL SUO FEDELISSIMO LUIGI MARATTIN: “RENZI È COME CALENDA, CAMBIA IDEA OGNI 24 ORE”