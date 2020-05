“RENZI? HA PIÙ PARLAMENTARI CHE VOTI…” - URBANO CAIRO AZZANNA IL CAPETTO DI “ITALIA VIVACCHIA”: “BASTA VEDERE I SONDAGGI. ALLA FINE GLI ITALIANI NON SONO STUPIDI, DI FRONTE A QUESTI TIRA E MOLLA PERDONO FIDUCIA. IL SUO ATTEGGIAMENTO SUL CASO BONAFEDE? NON SI CAPISCE PERCHÉ UNA PERSONA INIZIALMENTE PENSA DI SFIDUCIARE E POI OGNI VOLTA NON LO FA PIÙ. ALLORA CHE SENSO HA?”

Stupito del voto di Renzi sulla sfiducia a Bonafede? «No, ormai Renzi ha più parlamentari che voti, basta vedere i sondaggi. Alla fine gli italiani non sono stupidi, di fronte a questi tira e molla perdono fiducia». A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, è Urbano Cairo, editore di La7 e presidente di Rcs.

Alla domanda se in questo modo Renzi perda di credibilità, Cairo risponde: «Sì, non si capisce perché una persona inizialmente pensa di sfiduciare e poi ogni volta non lo fa più. Allora che senso ha? Forse per una precisa tattica politica». Alla domanda se affiderebbe una trasmissione a Renzi a La7, Cairo replica: «No, in questo momento vedo che ha un indice di popolarità molto basso - sottolinea l' editore - . Se la gente non ti vota probabilmente non ti guarda neanche in tv».

Quanto al dibattito sugli editori che vorrebbero far saltare il governo, Cairo non giudica i concorrenti e precisa: «La7 e il Corriere danno conto di quel che succede in maniera imparziale e autorevole». A Otto e mezzo , Lilli Gruber ha dichiarato: «Con noi Cairo non ha mai interferito».