“DA RENZI HO RICEVUTO UN WHATSAPP QUANDO LA DECISIONE ERA STATA PRESA” - ZINGARETTI RACCONTA L’ADDIO DI MATTEUCCIO DAL PD: “NON PRETENDEVO UNA TELEFONATA. IL PROBLEMA E’ SPIEGARE AGLI ITALIANI PERCHÈ È SUCCESSO DOPO IL GIURAMENTO DEL GOVERNO. NON È UNA QUESTIONE PERSONALE PER ME…”

Da www.ansa.it

renzi zingaretti

"Ovviamente no. Ho ricevuto un whatsapp quando la decisione era stata presa". Così il leader Pd Nicola Zingaretti, da Maria Latella a l'Intervista su Sky a chi gli chiede se Matteo Renzi lo avesse avvisato di voler compiere la scissione durante le trattative per la formazione del governo.

"Non pretendevo - dice Zingaretti - una telefonata. Il problema non è Zingaretti ma gli italiani. Spiegare agli italiani perchè è successo dopo il giuramento del governo. Non è una questione personale per me".

"La sfida - ha detto riguardo al possibile faccia a faccia tra Renzi e Salvini - non è il giochetto dello scontro tra i leader ma risolvere i problemi degli italiani. Priorità dell'Italia non è attendere il faccia a faccia di Tizio contro Caio".

zingaretti renzi

"Salvini e Renzi - ha detto in un altro passaggio - sono persone con idee diverse cui conviene litigare per far parlare di sè. Ma la grande forza dell'alternativa si chiama Pd che è l'unica vera forza nazionale che intercetta cambiamento e giustizia sociale".

Zingaretti ha parlato anche del patto civico al quale M5s e Pd stanno lavorando pe rle regionali in Umbria. Sull'accordo con il M5S sull'Umbria - ha detto - "non c'è nessun automatismo per le Regionali, ogni Regione dovrà decidere sulla base delle proprie leadership, dei propri contenuti, ma c'è una vocazione unitaria a provarci, per un futuro del Paese non fondato sull'odio, ma sulla crescita, sullo sviluppo, il lavoro e il benessere. E' un fatto positivo che si stanno provando a verificare le condizioni per dare insieme una riposta ai cittadini, è utile per l'Italia".