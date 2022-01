“IL RICOVERO? UN GAMBERETTO MASTICATO MALE” – BOLSONARO DIMESSO DALL’OSPEDALE DI SAN PAOLO DOVE ERA STATO RICOVERATO LUNEDÌ TRE GENNAIO PER SOSPETTA OCCLUSIONE INTESTINALE. NESSUN INTERVENTO CHIRURGICO PER IL PRESIDENTE DEL BRASILE. I MEDICI ASSICURANO: «SOLO DIETA E CAMMINATE ALL’ARIA APERTA»

Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è stato dimesso dall’ospedale Vila Nova Star a San Paolo. Il leader era stato ricoverato lunedì tre gennaio per sospetta occlusione intestinale. «Grazie a tutti. Tutto posso per mezzo di colui che mi fortifica», ha scritto in tweet il presidente, pubblicando una foto che lo ritrae insieme ai medici che lo hanno curato, che questa volta hanno escluso la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico.

Sarebbe l’ennesimo per il presidente, dopo i quattro già subiti in seguito alla coltellata di cui Bolsonaro è stato vittima durante la campagna elettorale del 2018. Poco prima di lasciare l’ospedale, Bolsonaro ha tenuto una conferenza stampa, accompagnato dal suo medico di fiducia Antonio Macedo. Il problema sarebbe stato un gamberetto masticato male. «Masticate ogni boccone 15 volte – si è raccomandato Macedo – La chirurgia di solito non è la prima opzione in questi casi. È bastato il trattamento con sondino nasogastrico e togliere alcuni cibi», ha riportato da Cnn. Secondo quanto il medico ha spiegato ai giornalisti, la terapia di Bolsonaro consisterà in una dieta speciale e in delle camminate giornaliere.

