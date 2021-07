“RICUCIRE LO STRAPPO CON CONTE? SÌ, NO, NON LO SO, FORSE, PUÒ DARSI. SCEGLIETEVI UNA RISPOSTA” – BEPPE GRILLO BECCATO DA “STASERA ITALIA NEWS” IN SPIAGGIA A MARINA DI BIBBONA FA L’ENNESIMA SUPERCAZZOLA PER (NON) DIRE CHE STA TRATTANDO CON CONTE - DA OGGI I SETTE SAGGI SI SIEDERANNO AL TAVOLO CON BEPPE-MAO, “GIUSEPPI” E I LEGALI. INCONTRI PER ORA RIGOROSAMENTE SEPARATI PER EVITARE SCAZZI – INTANTO SONO A RISCHIO LE LISTE PER LE AMMINISTRATIVE…

VERTICI SEPARATI CON CONTE E GRILLO LA STRATEGIA DEI SETTE «SAGGI» M5S

Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera"

Il comitato dei sette saggi entra nelle fase 2 del suo iter. E allarga il cerchio.

«Le parti hanno rotto il ghiaccio e si stanno sentendo», confida un pentastellato. Ora i Cinque Stelle provano a coinvolgere anche Beppe Grillo e Giuseppe Conte con i loro rispettivi legali.

Un passo importante, che lascia presagire come tra poco si entrerà nel vivo della trattativa, una fase dirimente per comprendere il futuro di contiani e grillini. Il garante e l' ex premier riusciranno a trovare un' intesa che salvaguardi entrambi? È possibile arrivare a un accordo?

La domanda è inevitabile, ma i sette per ora fanno muro. «Non c' è nulla da dire, chi parla vuol solo far fallire il negoziato per interessi personali», assicurano. Sembrano all' apparenza compatti. E Iniziano a programmare i prossimi passi. A partire da oggi i sette (che hanno fatto un briefing di un' ora prima del match degli Europei Italia-Spagna) si siederanno al tavolo con Conte e Grillo e i legali.

Incontri rigorosamente separati ora, per evitare bruschi strappi o equivoci che potrebbero far deragliare la trattativa. Il garante e il professore sono ancora distanti e l' equilibrio - in questa fase - è ancora precario. «Nonostante i passi avanti evidenti, il negoziato rimane difficile», spiegano fonti M5S.

«Bisogna pesare ogni parola, evitare che voci infondate surriscaldino gli animi». Insomma, il quadro è complesso. Anche se le indiscrezioni continuano a rimbalzare forti all' interno del gruppo. Come quella di un Vito Crimi che si mostra - a detta di alcuni eletti - «spavaldo» nei confronti di Grillo. Voci, però, smentite dai vertici. Gettare acqua sul fuoco è l' imperativo, qualunque sia il sussurro.

I parlamentari, però, sono divisi. C' è chi chiede un maggior coinvolgimento e chi vuole stare alla larga da una situazione potenzialmente spinosa. «Farsi del male senza motivo è inutile», dice uno di loro. C' è anche chi invece commenta il ruolo del comitato: «Sono come sette samurai uniti da uno scopo, ma divisi tra loro: alla fine per raggiungere lo scopo qualcuno dovrà cadere».

Ma più che alle ricadute interne, si pensa agli orizzonti a breve. Le preoccupazioni - come anticipato dal Corriere - riguardano anche i territori e la presenza delle liste M5S alle Comunali. Ieri è intervenuto sul tema anche l' avvocato Lorenzo Borrè, legale «avversario» dei Cinque Stelle in molti casi in aula. «Il rinvio delle consultazioni per la nomina dei componenti del Comitato direttivo - ha detto all' Adnkronos - rischia di essere l' ostacolo principale per la presentazione delle liste alle amministrative».

L' articolo 2 del Dpr n.132/1990 prevede che «il deposito del simbolo della lista deve essere corredato da una "dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito", carica attualmente vacante secondo la lettera dello statuto, così come acclarato dal Presidente del Tribunale di Cagliari, e che non può essere surrogata da Crimi».

Insomma, un vulnus burocratico a cui i pentastellati devono mettere una toppa in tempi brevi per non rischiare di scomparire da molti territori alle prossime Amministrative. Tuttavia c' è chi frena: «Ora però concentriamoci sulla trattativa: i territori possono comprendere che c' è anche il loro futuro in gioco, al di là di una singola elezione».

