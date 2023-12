“LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA? VISTI I PRECEDENTI, MI AUGUREREI UN FERMO PESCA” – IL PROCURATORE DI NAPOLI, NICOLA GRATTERI, STRONCA LE IPOTESI DI MODIFICA AL VAGLIO DEL SUO EX COLLEGA NORDIO: “MI AUGUREREI CHE NON SI CONTINUI. LE RIFORME CHE HO VISTO, DALLA CARTABIA IN POI, HANNO DETERMINATO UN RALLENTAMENTO DEL PROCESSO, MA SOPRATTUTTO, LA COSA PIÙ TRISTE, È CHE…”

(ANSA) - "Alla luce delle riforme che ho visto negli ultimi due anni, mi augurerei un fermo pesca. Mi augurerei che non si continui in queste riforme". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine della prima giornata di Casa Corriere, a chi ha chiesto quanto sia necessario una riforma della giustizia. "Perché le riforme che ho visto, dalla Cartabia in poi, hanno determinato un rallentamento del processo - ha spiegato - ma soprattutto, la cosa più triste, è che non sono state date le risposte che la gente e i fruitori di giustizia si aspettavano".

(ANSA) - Le scienze forensi "sono un mondo affascinante, in continua evoluzione" e "sia come investigatori, sia come magistrati, sia come avvocati" si ha il dovere di rivolgersi a specialisti, altrimenti "si fanno solo brutte figure e non si arriva alla verità".

Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri nel corso del suo intervento al VII congresso annuale dell'Accademia Italiana di Scienze Forensi, che si sta tenendo nella sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.

Nelle indagini sempre più spesso l'apporto delle scienze forensi si stanno rilevando determinanti per il raggiungimento della verità giudiziaria e proprio per questo, è necessario, "ascoltare chi nel suo segmento è specialista e quindi poi spetta al magistrato e all'avvocato avere l'intelligenza della sintesi e di mettere in in rete con la susseguente logica tutti gli aspetti tecnici di un fatto".

Gratteri invita quindi tutti gli attori delle indagini "a un approccio più umile" e a non scegliere "gente improvvisata, che si alza la mattina, e si inventa un mestiere. Stiamo attenti agli 'scappati di casa' che magari vanno due-tre volte in televisione e sono già famosi e importanti, attenzione a questi bluff...".

(ANSA) - Definisce un "dramma, non ci sono parole per descrivere questa aberrazione", quanto successo a Giovanbattista Cutolo, ucciso a Napoli a 24 anni, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che sottolinea che "la mamma si deve consolare pensando che il figlio ha fatto un gesto di eroismo sempre più raro nel nostro momento storico".

A chi poi gli chiede se sia a favore o meno dell'abbassamento dell'età imputabile, come chiede la mamma del giovane musicista ucciso, risponde: "Quando parliamo di queste cose non possiamo dire sì o no, o si ha una visione, o si capisce di cosa c'è veramente bisogno e si fanno tante piccole, medie e grandi modifiche oppure facciamo degli spezzatini e addirittura squilibriamo quello che dovrebbe essere l'armonia di un impianto al codice penale o ordinamento penitenziario".

Ribadisce che quello che potrà aiutare la mamma di Giovanbattista "è l'idea che il figlio ha fatto una cosa grande". Quanto all'emergenza criminalità minorile che si registra a Napoli, alla prima giornata di Casa Corriere, sottolinea che "se c'è un fenomeno un fatto, quel fatto è il risultato di una serie di concause, se non interveniamo su tutte le concause dai solo delle risposte parziali e che non hanno gli effetti sperati". "Quindi penso che dovrebbero contribuire a fare dei progetti, a dare delle idee, a scrivere delle norme, gli addetti ai lavori, quelli che nella vita hanno dimostrato di aver lavorato e di aver fatto - ha aggiunto - stare nel chiuso di una stanza dietro una scrivania a conoscere tutta la dottrina del mondo si è dimostrato che non basta".

