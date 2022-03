“IL RIPRISTINO DELL’ACCORDO SUL NUCLEARE IRANIANO NON È IMMINENTE NÉ CERTO” – IL DIPARTIMENTO DI STATO AMERICANO HA CAPITO CHE LA TRATTATIVA CON TEHERAN PORTA SOLO GUAI, E METTE IN FREEZER I NEGOZIATI - GLI AYATOLLAH ALZANO L'ASTICELLA: AVREBBERO CHIESTO LA RIMOZIONE DELLA GUARDIA DELLA RIVOLUZIONE ISLAMICA DALLA LISTA DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE - MA LE TROPPE APERTURE AL REGIME TEOCRATICO SCIITA FANNO INCAZZARE DI BRUTTO I SAUDITI (SUNNITI). E IN QUESTO MOMENTO, TRA GUERRA IN UCRAINA E PREZZO DEL PETROLIO ALLE STELLE, MEGLIO AVERE BIN SALMAN CHE KHAMENEI

1 - USA-IRAN: PER IL DIPARTIMENTO DI STATO UN ACCORDO SUL NUCLEARE NON È “IMMINENTE NÉ CERTO”

Un accordo tra Stati Uniti e Iran per il ripristino dell’accordo sul nucleare iraniano “non è imminente né certo”.

Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Ned Price, nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri, 21 marzo.

Price ha ribadito che l’amministrazione del presidente Joe Biden è pronta ad assumere “scelte difficili” nel tentativo di rilanciare il Piano d’azione congiunto globale (Jcpoa) del 2015, e impedire che Tehran arrivi a dotarsi di armi atomiche.

Il portavoce ha precisato di non poter fornire dettagli in merito ai nodi che ancora ostacolano il raggiungimento di un accordo, ed ha aggiunto che Washington chiede a Tehran l’impegno a porre limiti verificabili al suo programma nucleare.

Secondo indiscrezioni della stampa Usa, Tehran insisterebbe per ottenere garanzie economiche nel caso una futura amministrazione presidenziale Usa decida di revocare l’adesione degli Stati Uniti all’accordo, come stabilito dall’ex presidente Donald Trump nel 2018.

L’Iran avrebbe chiesto inoltre la rimozione della Guardia della Rivoluzione islamica dalla lista delle organizzazioni terroristiche del dipartimento di Stato Usa.

2 - LA GUERRA IN UCRAINA METTE IN ATTESA L'ACCORDO NUCLEARE IRANIANO

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Gli Stati Uniti – scrive Juan Carlos Sanz su El Pais -sospendono la ripresa del patto atomico del 2015 dopo che la Russia ha ritirato il suo veto in seguito alle sanzioni occidentali sull'invasione

Il rilancio dell'accordo nucleare che le principali potenze hanno concluso con l'Iran nel 2015, per impedire a Teheran di acquisire un'arma atomica, è stato praticamente completato dopo 11 mesi di negoziati proprio quando la Russia ha invaso l'Ucraina.

Lo scoppio del conflitto armato in Europa sta ostacolando il completamento di una promessa elettorale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden - vicepresidente del collega democratico Barack Obama al momento della firma - per rilanciare un patto che era stato messo sospeso nel 2018 dal repubblicano Donald Trump.

Gli sforzi diplomatici sono tuttavia continuati a Vienna per cercare di far risorgere il piano d'azione congiunto e completo (JCPOA), ufficialmente denominato, approvato da Cina, Francia, Regno Unito, Germania, Russia e Stati Uniti.

Entrambe le superpotenze hanno lasciato la firma finale nel limbo dopo le sanzioni imposte a Mosca dai paesi occidentali per l'invasione dell'Ucraina. La Russia, la cui missione di recuperare parte dell'uranio arricchito dell'Iran è cruciale per il successo dell'accordo nucleare, ha chiesto che le ritorsioni economiche per il suo intervento militare non influenzino le sue relazioni bilaterali con Teheran. Il suo ministro degli esteri, Sergey Lavrov, ha detto la settimana scorsa che aveva ricevuto "garanzie scritte" di poter continuare a svolgere il suo ruolo nell'accordo nucleare "attraverso aziende e tecnici russi". L'Unione europea, che coordina i colloqui di avvicinamento di Vienna, ha spiegato attraverso l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Josep Borrell, che "fattori esterni hanno imposto una pausa", senza offrire ulteriori dettagli.

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price si è affrettato a precisare che "il coinvolgimento della Russia in progetti nucleari volti a riprendere l'attuazione del JCPOA non sarà sanzionato, anche se non abbiamo dato ulteriori garanzie che andrà oltre". "Siamo molto vicini a un accordo, ma non l'abbiamo ancora chiuso", ha poi riconosciuto il portavoce diplomatico americano.

Dopo la risposta ottimistica di Washington di dissociare l'accordo nucleare iraniano dal corso della guerra in Ucraina, l'incertezza è tornata in meno di una settimana. "Ci sono stati dei progressi. Tuttavia, un accordo non è né imminente né assicurato. Ci stiamo preparando per qualsiasi scenario", ha risposto Price alle domande della stampa lunedì pomeriggio. "Siamo pronti a prendere decisioni difficili per far rivivere l'accordo nucleare, ma non risponderemo a una richiesta di eliminare le sanzioni [mirate]", ha ribadito il portavoce del Dipartimento di Stato, riferendosi alle richieste di Mosca. Washington teme che il Cremlino usi la via commerciale iraniana per aggirare le sanzioni sull'aggressione in Ucraina.

Sia la Russia che gli Stati Uniti hanno rallentato il cammino finale dei colloqui di Vienna mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Nella tattica negoziale, la pausa dell'attività ufficiale a Teheran durante le festività di Nworuz, il nuovo anno iraniano che coincide con l'inizio della primavera, gioca a favore delle parti. Il gesto di rilasciare due cittadini britannici che erano stati detenuti in Iran per anni è stato accolto con favore dai negoziatori occidentali, che sperano che continui con il prossimo rilascio di diversi americani.

L'intesa per far rivivere il JCPOA nei suoi termini originali del 2015 è stata a lungo consensuale. Ma, secondo gli analisti della stampa internazionale che hanno seguito da vicino i negoziati, nulla sarà concordato finché gli ultimi punti non saranno risolti. Presumono che le clausole concordate sette anni fa sotto l'amministrazione Obama rimarranno in vigore, alcune delle quali potrebbero rimanere in vigore fino al 2025 o 2030, o anche a tempo indeterminato, a seconda dei casi.

Uno dei punti più spinosi, insieme al controllo dei missili balistici dell'Iran, è la rimozione del Corpo delle guardie rivoluzionarie iraniane dalla lista delle organizzazioni terroristiche degli Stati Uniti, un punto che non era nell'accordo del 2015. Tre anni dopo, il presidente Trump ha preso la decisione senza precedenti di mettere in lista nera una forza di uno stato riconosciuto a livello internazionale.

Washington si trova di fronte al dilemma tra soddisfare quest'ultima richiesta dei negoziatori di Teheran per dare il via libera all'accordo nucleare o ignorare i suoi alleati in Medio Oriente, che vedono la Forza Al Quds, la forza di spedizione delle Guardie Rivoluzionarie, come supporto ai gruppi estremisti nella regione. Un'allusione poco velata alla milizia sciita libanese Hezbollah, schierata nella guerra siriana, e ai ribelli Houthi dello Yemen.

In un vertice regionale inaspettato, il presidente egiziano Abdelfattah al-Sisi, il primo ministro israeliano Naftali Bennett e il sovrano de facto degli Emirati Arabi Uniti, il principe Mohammed Bin Zayed, si sono incontrati a Sharm el-Sheikh nella penisola del Sinai da lunedì a martedì. Il messaggio di un fronte unito di fronte alla revoca delle sanzioni su Teheran e la sua forza di spedizione ha preso piede, nonostante la vaghezza dei comunicati ufficiali. L'ufficio del primo ministro israeliano ha riferito solo che sono in corso colloqui tra i tre paesi per "rafforzare i legami a tutti i livelli".

È anche emerso che il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi centrali dell'incontro ad alto livello, insieme alla "continua minaccia dell'Iran", come sostenuto da Khaled Okasha, direttore del Centro per gli studi strategici dell'Egitto, citato da Reuters. Il vice ministro degli esteri israeliano Idan Roll è stato ancora più esplicito nelle dichiarazioni alla radio pubblica ebraica, affermando che il vertice del Mar Rosso ha consolidato un "asse di cooperazione economica e di difesa in Medio Oriente". "Israele si impegna", ha aggiunto, "a costruire un'alleanza con tutti i partner possibili contro l'asse radicale dell'Iran".

Conclave dell'asse regionale contro Teheran

"In una breve dichiarazione rilasciata dal portavoce presidenziale Basam Rady dopo l'incontro a Sharm el-Sheikh, i tre leader hanno discusso, tra le altre questioni, lo stato del settore energetico, la stabilità del mercato e la sicurezza alimentare", riferisce Marc Español dal Cairo. Queste sono tre questioni che preoccupano particolarmente l'Egitto, soprattutto nell'attuale stato di volatilità economica globale, dato che è un importatore netto di petrolio greggio, derivati del petrolio e prodotti alimentari di base, e che dallo scoppio della guerra in Ucraina ha subito una dolorosa fuga di capitali che ha aggiunto pressione ai suoi problemi di liquidità.

I leader hanno anche discusso, secondo le stesse fonti, una serie di questioni regionali e internazionali. Una delle arene più importanti per il Cairo in questa zona è il vicino Sudan, dove l'Egitto, Israele e gli Emirati Arabi Uniti hanno tutti adottato posizioni molto vicine ai generali che hanno realizzato un colpo di stato in ottobre. Il Cairo è stato anche a disagio per il rapido ritmo di normalizzazione delle relazioni tra Israele e il Golfo per paura di vedere ridotta la sua influenza regionale.

Dall'inizio dell'anno, il presidente egiziano ha accelerato la sua attività diplomatica nella regione del Golfo, incontrando i leader di Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait e Mohammed Bin Zayed, il sovrano de facto degli Emirati Arabi Uniti, per coordinare una risposta comune alla crescente tensione tra la Russia e l'Occidente e, cosa più critica per i suoi interessi, per ottenere assistenza finanziaria per affrontare i suoi crescenti problemi economici.

