Meloni, grazie Mattarella per preziosi consigli

(ANSA) - "Un ringraziamento sincero va al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel dare seguito all'indicazione degli italiani non mi ha fatto mancare i suoi preziosi consigli". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera.

Meloni, emozione in Aula a maggior ragione oggi per fiducia

(ANSA) - "Io sono intervenuta nolte volte da deputata, da vicepresidente della Camera, da ministra. Eppure la solennità è tale da non essere mai riuscita a intervenire senza sentimenti di emozione e profondo rispetto. Vale a maggior ragione oggi che, come premier, sono qui per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato. Sarà una grande responsabilità". Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento per la fiducia alla Camera.

Meloni, situazione Italia non consente perdere tempo

Meloni, momento fondamentale democrazia, grazie

(ANSA) - "E' una grande responsabilità" per il governo e "per chi quella fiducia deve concederla o negarla. E' un momento fondamentali della nostra democrazia a cui non dobbiamo assuefarci. Grazie a chi vorrà esprimersi, qualunque sia la scelta che farà". Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,grazie centrodestra,governo in tempi più brevi storia

(ANSA) - "Un ringraziamento va ai partiti della coalizione di governo, ai miei Fratelli d'Italia, alla Lega a Forza Italia, a Noi moderati ai loro leader, a quel centrodestra che" dopo avere vinto le elezioni ha dato "vita a governo in uno dei lassi di tempo più brevi della storia". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Governo: applausi alla Camera per Mattarella e Draghi

(ANSA) - L'aula di Montecitorio ha applaudito il presidente del consiglio Giorgia Meloni quando, a inizio del suo intervento ha citato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un applauso, sempre di tutta l'Aula, anche al passaggio in cui Meloni ha ringraziato l'ex premier Mario Draghi.

Governo: Meloni,non possiamo perdere tempo e non lo faremo

(ANSA) - "Per noi la celerità è un fatto naturale e doveroso perché la condizione difficilissima del Paese non consente di titubare e di perdere temnpo e noi non intendiamo farlo". Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento alla Camera per la fiducia al suo governo.

Meloni,grazie a Draghi per il veloce passaggio di consegne

(ANSA) - "Voglio ringraziare anche il mio predecessore, il presidente Mario Draghi che, tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno. Anche se il nuovo governo, per ironia della sorte, è guidato dall'unico partito all'opposizione del suo governo. Si è molto ricamato su questo ma non c'è nulla di strano, così dovrebbe essere sempre, così dovrebbe essere nelle grandi democrazie". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, grazie più sentito a popolo italiano, unico sovrano

(ANSA) - "Il mio ringraziamento, il più sentito, va al popolo italiano, a chi ha deciso di non mancare l'appuntamento elettorale e ha espresso il proprio voto" nel "processo democratico che vuiole nel popolo e solo nel popolo la siovranità". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, grazie a donne come Tina, Nilde, Oriana, Samantha

(ANSA) - "Ringrazio le donne che hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Cristina, Rosalie dei Mille, come Alfonsina contro i pregiudizio Grazia, Tina, Nilde, Oriana, Samantha Chiara, grazie per aver dimostrato valore italiane che spero di fare io". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera.

Meloni, su mie spalle peso prima donna premier

(ANSA) - "Tra i tanti pesi che oggi sento gravare sulle mie spalle oggi" c'è quello di essere "la prima donna capo del governo di questa nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto" sento "la responsabilità che ho nei confronti che di tutte quelle donne che attraversano difficoltà per affermare il loro talento". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera. Meloni ha ricordato anche quelle donne che "hanno costruito quella scala che oggi permette a me di rompere il tetto di cristallo".

Meloni, con me governo politico e pienamente rappresentativo

(ANSA) - Nel suo intervento alla Camera per la fiducia, la premier Giorgia Meloni ha citato i cittadini che "rinunciando al dovere cvivico sancito nella Costituzione, reputano inutile il loro voto dicendo 'Tanto decide qualcun altro o si decide nei palazzi' e purtroppo spesso è stato così negli ultimi 11 anni avendo governi pienamente legittimi ma drammaticamente distanti dalle indicazioni degli elettori. Noi oggi interro mpiamo questa grande anomalia italiana con un governo politico e pienamente rappresentativo della volontà popolare".

Meloni, governeremo per cinque anni

(ANSA) - "Intendiamo assumerci pienamenti i diritti e i doveri che competono a chi vince elezioni, essere maggioranza parlamentare e governo per cinque anni, anteponendo l'interesse della nzione a quello di partito: non userò i voti degli italiani per sostituire un sistema di potere con un altro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,alcune proposte non piaceranno,ma manterremo impegni

(ANSA) - "Gli elettori hanno scelto il centrodestra" con il suo programma, "manterremo quegli impegni. So bene che ad alcuni osservatori e all'opposizione non piaceranno molte" delle nostre "proposte, ma non assecondo quella deriva per cui la democrazia" è più per qualcuno e meno per qualcun altro Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,chi vuole vigiliare non rispetta il popolo italiano

(ANSA) - "Chi vuole vigilare suil nostro governo gli direi che possono spendere meglio il loro tempo: in qust'aula ci sono valide battagliere forze dell'opposizone che possono farsi sentire senza aver bisogno di soccorso esterno. Spero che chi dall'estero dice di voler vigilare sull'Italia non manca di rispetto non a me ma al popolo italiano che non ha lezioni da prendere". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera.

Meloni, Italia parte Occidente, culla libertà e democrazia

(ANSA) - "L'Italia è a pieno titolo parte dell'Occidente e del suo sistema di alleanze: è stato fondatore Ue, dell'alleanza altantica, parte del G7 e culla insieme alla Grecia della civiltà occidentale e del suo sistema di valori, libertà uguaglianza e democrazia" e alle sue radici "classiche e giudaico-cristiane". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, io prima donna premier. Applausi bipartisan

(ANSA) - La presidente del consiglio, Giorgia Meloni, sta illustrando il programma del governo, in Aula alla Camera. Alla sua destra è seduto Matteo Salvini e alla sua sinistra Antonio Tajani. Fra i passaggi che hanno ottenuto applausi anche da esponenti dell'opposizione, le citazioni delle donne e quello in cui Meloni ha ricordato che è la prima donna presidente del consiglio in Italia.

Meloni,anteporre interesse nazionale

(ANSA) - "Noi oggi interrompiamo tutto ciò dando vita a un governo pienamente politico, assumendoci tutte le responsabilità: anteporremo l'interesse nazionale a quello di parte e di partito, vogliamo liberare le migliori energie di questo paese e garantire un futuro di maggiore libertà, giustizia, benessere. Se per farlo dovremo scomodare potentati o fare scelte che non possono essere condivise da subito da alcuni cittadini non ci tireremo indietro perche il coraggio non ci difetta. Manterremo gli impegni presi con i cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,non vogliamo sabotare Ue ma che sia più efficace

(ANSA) - L'obiettivo del governo "non è frenare o sabotare l'integrazione europea ma contribuire a indirizzarla verso una maggiore efficacia in risposta alle crisi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Governo: Meloni, Italia sarà dentro le istituzioni Ue

(ANSA) - "Ringrazio i tanti (leader internazionali, ndr) che mi hanno augurato buon lavoro. Non mi sfugge la curiosità per la postura che avrà l'Italia nell'Europa, dentro le istituzioni, perché quello è il luogo in cui i farà sentire forte la sua voce". L'ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento per la fiducia alla Camera. Poco prima la presidente del Consiglio ha detto di sentirsi "eredi di San Benedetto, patrono dell'intera Europa" ringraziando i vertici istituzioni europee dal presidente Michel, alla presidente von der Leyen a Metsola.

Ue:Meloni,rispettiamo regole e diamo contributo per cambiare

(ANSA) - "Chi si pone" degli interrogativi" sull'Europa "non è un nemico o un eretico ma un pragmatico che non teme di dire se qualcosa può funzionare meglio. Serve un'integrazione più efficace per affrontare le grandi sfide". Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera. Meloni ha citato "il motto fondativo 'uniti nella diversità. Questo governo rispetterà le regole in vigore e darà il suo contributo per cambiarne" alcune, a partire dal patto stabilità, ha aggiunto.

Meloni, Patria sempre riconoscente a chi ha dato la vita

(ANSA) - "L'Italia negli anni ha saputo dimostrare" affidabilità "a partire dalle tante missioni internazionali delle quali siamo stati protagonisti. E voglio per questo ringraziare le donne e gli uomini delle nostre Forze Armate per aver tenuto alto il prestigio dell'Italia nei contesti più difficili, anche a costo della propria vita: la Patria vi sarà sempre riconoscente". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, coniugare interesse nazionale con destino comune Ue

(ANSA) - "L'Italia ha il dovere e il diritto di stare a testa alta nei consessi internazionali, con spirito costruttivo ma senza inferiorità, coniugando interesse nazionale con destino comune europeo e occidentale. L'alleanza atlantica garantisce pace e sicurezza. E' dovere dell'Italia contruibuirvi pienamente perchè la libertà ha un costo". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera.

Meloni, mare ha giacimenti gas da sfruttare

(ANSA) - "Il mare ha giacimenti di gas che dobbiamo sfruttare a pieno". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera.

Meloni, noi partner affidabili Nato e sostegno a ucraini

(ANSA) - "L'Italia continuerà a essere partner affidabile dell'alleanza atlantica e a dare sostegno al valoroso popolo ucraino non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di annessione ma anche perché è il modo migliore per difendere anche il nostro interesse nazionale". Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento per la fiducia alla Camera

Meloni,sostegno imponente energia,rinviare qualche misura

(ANSA) - Si dovrà anche a livello nazionale "rafforzare le misure a sostegno di famiglie e imprese", su bollette e carburanti, un "sostegno imponente" per creare un "argine al caro energia" che "ci costringerà a rinviare alcuni provvedimenti" in programma. Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Energia: Meloni, oneri siano divisi in modo equilibrato

(ANSA) - "Soltanto un'Italia che rispetta gli impegni può avere l'autorevolezza per chiedere a livello europeo e occidentale, ad esempio, che gli oneri della crisi internazionale siano suddivisi in modo più equilibrato. È quello che intendiamo fare, a partire dalla questione energetica". Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento per la fiducia alla Camera.

Meloni, troppi veti, con coraggio fuori da crisi più forti

(ANSA) - "E la nostra Nazione, in particolare il Mezzogiorno, è il paradiso delle rinnovabili, con il suo sole, il vento, il calore della terra, le maree e i fiumi. Un patrimonio di energia verde troppo spesso bloccato da burocrazia e veti incomprensibili. Insomma, sono convinta che l'Italia, con un po' di coraggio e di spirito pratico, possa uscire da questa crisi più forte e autonoma di prima". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,siamo in pieno tempesta,compito portare nave in porto

(ANSA) - "Siamo nel pieno di una tempesta, con un'imbarcazione che ha subito diversi danni, e gli italiani hanno affidato a noi il compito di condurre la nave in porto in questa difficilissima traversata". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,non barattare la libertà dell'Ucraina con la nostra

(ANSA) - "Sbaglia chi crede che sia possibnile barattare la libertà dell'Ucraina con la nostra libertà. Cedere al ricatto di Putin non risolverebbe il problema". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Governo: Meloni,non molliamo,Italia nave più bella del mondo

(ANSA) - "Eravamo consapevoli del macigno che ci stavamo caricando sulle spalle, e ci siamo battuti lo stesso per assumerci quella responsabilità. Perchè? In primo luogo perché non siamo abituati a fuggire di fronte alle difficoltà, e in secondo luogo perché sappiamo che la nostra imbarcazione, l'Italia, con tutte le sue ammaccature, rimane 'La nave più bella mondo', per riprendere la celebre espressione usata dalla portaerei americana Independence quando incrociò la nave scuola italiana Amerigo Vespucci".

Così la premier Giorgia Meloni nell'intervento per la fiducia alla Camera. E ha aggiunto: "Una imbarcazione solida, alla quale nessuna meta è preclusa, se solo decide di riprendere il viaggio. Allora noi siamo qui per ricucire le vele strappate, fissare le assi dello scafo e superare le onde che si infrangono su di noi. Con la bussola delle nostre convinzioni a indicarci la rotta verso la meta prescelta, e con un equipaggio capace di svolgere al meglio i propri compiti".

Meloni, contro inflazione misure concrete in Manovra

(ANSA) - Contro l'inflazione "è indispensabile intervenire con misure volte ad accrescere il reddito disponibile delle famiglie, partendo dalla riduzione delle imposte sui premi di produttività, dall'innalzamento ulteriore della soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit e dal potenziamento del welfare aziendale. Allo stesso tempo dobbiamo riuscire ad allargare la platea dei beni primari che godono dell' IVA ridotta al 5%. Misure concrete, che dettaglieremo nella prossima legge di bilancio, sulla quale siamo già al lavoro". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, azzardo Bce su tassi, pesa su cittadini e imprese

(ANSA) - La decisione che ha assunto "la Bce, al pari di altre banche centrali, per la prima volta dopo 11 anni, a rialzare i tassi di interesse" è "da molti reputata scelta azzardata e che rischia di ripercuotersi sul credito bancario a famiglie e imprese, e che si somma a quella già assunta dalla stessa Banca centrale di porre fine, a partire dal 1° luglio 2022, al programma di acquisto di titoli a reddito fisso sul mercato aperto, creando una difficoltà aggiuntiva a quegli Stati membri che hanno un elevato debito pubblico". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, investire sull'Italia può essere un affare

(ANSA) - "Mi sento di dire che se questo Governo riuscirà a fare ciò che ha in mente, scommettere sull'Italia potrebbe essere non solo un investimento sicuro, ma forse perfino un affare. Perché l'orizzonte al quale vogliamo guardare non è il prossimo anno o la prossima scadenza elettorale, quello che ci interessa è come sarà l'Italia tra dieci anni". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, Pnrr grande opportunità, sfruttarla al meglio

(ANSA) - "Il PNRR è un'opportunità straordinaria di ammodernare l'Italia: abbiamo tutti il dovere di sfruttarla al meglio. La sfida è complessa a causa dei limiti strutturali e burocratici che da sempre rendono difficoltoso per l'Italia riuscire ad utilizzare interamente persino i fondi europei della programmazione ordinaria. Basti pensare che la Nota di aggiornamento al Def 2022 ha ridotto la spesa pubblica attivata dal PNRR a 15 miliardi rispetto ai 29,4 miliardi previsti nel Def dell'aprile scorso". Lo afferma il premier Giorgia Meloni intervenendo alla Camera.

Meloni,agevolerò destino Italia a costo non essere rieletta

(ANSA) - "Sono pronta a fare quello che va fatto, a costo di non essere compresa, perfino non essere rieletta, per rendere il destino di questa nazione più agevole". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, l'Italia ha bisogno di riforma presidenziale

(ANSA) - "Siamo fermamente convinti del fatto che l'Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale, che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. Una riforma che consenta all'Italia di passare da una "democrazia interloquente" ad una "democrazia decidente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

"Vogliamo partire dall'ipotesi di semipresidenzialismo sul modello francese, che in passato aveva ottenuto un ampio gradimento anche da parte del centrosinistra, ma rimaniamo aperti anche ad altre soluzioni", ha aggiunto Meloni.

Meloni,non rinuncio a riforme per opposizione pregiudiziale

(ANSA) - Sulla riforma del presidenzialismo "vogliamo confrontarci su questo con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, per giungere alla riforma migliore e più condivisa possibile. Ma sia chiaro che non rinunceremo a riformare l'Italia di fronte ad opposizioni pregiudiziali. In quel caso ci muoveremo secondo il mandato che ci è stato conferito su questo tema dagli italiani: dare all'Italia un sistema istituzionale nel quale chi vince governa per cinque anni e alla fine viene giudicato dagli elettori per quello che è riuscito a fare". Lo ha detto il premier, Giorgia Meloni, nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, questione meridionale deve tornare al centro

(ANSA) - "Sono convinta che questa svolta che abbiamo in mente sia anche l'occasione migliore per tornare a porre al centro dell'agenda Italia la questione meridionale. Il Sud non più visto come un problema ma come un'occasione di sviluppo per tutta la nazione. Lavoreremo sodo per colmare un divario infrastrutturale inaccettabile, eliminare le disparità, creare occupazione, garantire la sicurezza sociale e migliorare la qualità della vita. Dobbiamo riuscire a porre fine a quella beffa per cui il Sud esporta manodopera, intelligenze e capitali". Così la premier Giorgia Meloni alla Camera.

Meloni, ridurremo debito con crescita strutturale

(ANSA) - "La strada per ridurre debito non è la cieca austerità o avventurismi creativi". L'unica strada è la "crescita strutturale". Per questo "siamo aperti agli investimenti esteri, ma senza "logiche predatorie". Così la premier Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, tregua fiscale per cittadini e imprese

(ANSA) - "Il secondo" punto del patto fiscale sarà "una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese (in particolare alle PMI) in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni, tassa piatta per partite Iva sino a 100mila euro

(ANSA) - "Da questa rivoluzione copernicana dovrà nascere un nuovo patto fiscale, che poggerà su tre pilastri Il primo: ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie attraverso una riforma all'insegna dell'equità: riforma dell'Irpef con progressiva introduzione del quoziente familiare ed estensione della tassa piatta per le partite Iva dagli attuali 65 mila euro a 100 mila euro di fatturato. E, accanto a questa, introduzione della tassa piatta sull'incremento di reddito rispetto al massimo raggiunto nel triennio precedente: una misura virtuosa, con limitato impatto per le casse dello Stato". Lo afferma il premier Giorgia Meloni

Meloni,in Manovra rinnovo misure flessibilità per pensioni

(ANSA) - "Tutele adeguate vanno riconosciute anche a chi dopo una vita di lavoro va in pensione o vorrebbe andarci. Intendiamo facilitare la flessibilità in uscita con meccanismi compatibili con la tenuta del sistema previdenziale, partendo, nel poco tempo a disposizione per la prossima legge di bilancio, dal rinnovo delle misure in scadenza a fine anno". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo discorso per la fiducia alla Camera.

Meloni,sostegno a chi non può lavorare, ma Rdc sconfitta

(ANSA) - "C'è un tema di povertà dilagante" da non "ignorare. Sua Santità Papa Francesco, a cui rivolgo un affettuoso saluto, ha di recente ribadito un concetto importante: 'La povertà non si combatte con l'assistenzialismo, la porta della dignità di un uomo è il lavoro'". Così la premier Giorgia Meloni alla Camera. "Vogliamo mantenere e, laddove possibile, aumentare il doveroso sostegno economico per i soggetti effettivamente fragili non in condizioni di lavorare", ma "per gli altri", "la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro". "Per come è stato pensato il rdc ha rappresentato una sconfitta", aggiunge.