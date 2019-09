“UNA ROBA COSÌ PUÒ ANCHE DURARE. È UN GOVERNO CHE NASCE PER DURARE” - GIORGETTI: “CONTE DOPO LE EUROPEE HA CAMBIATO PELLE, SE NE SONO ACCORTI TUTTI. HA PRESO IN MANO LUI LA SITUAZIONE, HA INIZIATO A FARE IL LEADER” - “AVREI POTUTO DIRE ‘FACCIO IL COMMISSARIO EUROPEO’ FACENDO FINTA DI NIENTE, MA NOI SIAMO DIVERSI. MI SEMBRA TUTTO SURREALE, QUELLI CHE SI MANDAVANO AFFANCULO ORA SI APPLAUDONO E QUELLI CHE SI APPLAUDIVANO…”

Francesca Schianchi per “la Stampa”

giuseppe conte riccardo fraccaro giancarlo giorgetti giancarlo giorgetti 2

Lungo l' ora e venti di discorso del premier Conte, Giancarlo Giorgetti resta serafico seduto al suo posto. Mentre accanto a lui nei banchi della Lega si intonano cori «e-le-zio-ni» e urla «Bibbiano», mentre altri, come il deputato Igor Iezzi, escono dall' emiciclo con la voce roca e un livido sul pollice a furia di battere le mani sul banco, l' ex sottosegretario alla presidenza del consiglio resta tranquillo, ascolta, ogni tanto commenta le parole del premier col vicino di banco, l' ex ministro Lorenzo Fontana. Fuori alcuni colleghi leghisti partecipano alla manifestazione insieme a quasi tutti i deputati di Fratelli d' Italia, che lasciano semideserti i banchi tutti a destra.

matteo salvini giorgia meloni 3 giancarlo giorgetti 3

Di fronte a Montecitorio, nel presidio animato dal suo leader Matteo Salvini e da Giorgia Meloni, ci andrà più tardi, «starò in mezzo alla gente, mi dispiace che abbiano chiuso tutti gli accessi alla piazza e c' è gente che non riesce ad arrivare», commenta. Nel frattempo, scene da manifestazione anche in Aula: «Sono 23 anni che sono qui dentro, ne ho viste di tutti i colori», scherza, «mi sembra tutto surreale: quelli che si mandavano affa..., ora si applaudono, e quelli che prima si applaudivano, adesso si mandano a quel paese...».

il governo conte bis al completo

Si infila dentro l' ascensore che lo porta verso il suo nuovo ufficio, nell' area degli uffici della Lega, una stanza ancora spoglia - scrivania, divano, tre-quattro foto di famiglia ma non quella di Renzi, che aveva raccomandato a tutti i ministri del Carroccio come monito per ricordare quanto velocemente si può slittare dal 40 per cento alla sconfitta - «non serve più» -, il calendario disegnato dalla figlia a scuola ancora da appendere.

giuseppe conte riceve l'incarico per la formazione del suo secondo governo 2

Che ne dice del discorso del premier?

«Conte ha cambiato pelle dopo le elezioni europee, se ne sono accorti tutti. Ha maturato la consapevolezza che o prendeva in mano lui la situazione o finiva male. E ha preso in mano lui la situazione, ha iniziato a fare il leader».

GIANCARLO GIORGETTI

Come li vede Pd e Cinque stelle?

«Secondo lei questo governo nasce da un atto di passione, c' è stata una scintilla?».

Può essere una scintilla anche accorgersi di poter fermare un avversario politico, non crede?

«Pensi a una relazione amorosa e veda che conclusione ne trae».

Di fatto però oggi il governo prende la fiducia e parte. Dica la verità, avete fatto un autogol ad aprire la crisi?

«Voi continuate a ragionare con la logica del Palazzo. Noi non siamo fatti come gli altri. Io avrei potuto dire "faccio il commissario europeo", come mi dicevano tutti, "vai, guadagni un sacco di soldi". No, io non potevo stare lì facendo finta di niente. No. Noi che ragioniamo in maniera semplice, magari ingenua, abbiamo detto "se una cosa non può andare avanti, non va avanti". E dopo tu sei fesso perché fai così?».

meme sulla crisi di governo conte e salvini

giancarlo giorgetti vincenzo spadafora

Però se voi pensavate di fare il bene del Paese, uscendo dal governo non potete più farlo, no?

«Facciamo l' opposizione. Poi se lei va in giro nei bar, nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto, e sente cosa pensa la gente di questa cosa qua Io penso che la politica sia andare in giro a testa alta. E se fossi stato un ministro oggi avrei avuto vergogna».

Fa una previsione? Quanto dura questo governo?

giuseppe conte riceve l'incarico per la formazione del suo secondo governo 10 giorgetti malagò zaia

«Una roba così può anche durare. È un governo che nasce per durare, non per fare questo o quello».

