“ROMA NON HA BISOGNO DI PERSONE CHE SI FANNO FOTO NUDE O SUL WATER” – A “L’ARIA CHE TIRA” VIRGINIA RAGGI GLISSA SUL DISASTRO CAPITALE E SI SCATENA CONTRO LA DISCESA IN CAMPO DI ENRICO MICHETTI, DI SIMONETTA MATONE COME VICE E DI VITTORIO SGARBI COME ASSESSORE ALLA CULTURA: “IL CENTRODESTRA NE METTE INSIEME TRE PER FARNE UNO. SPERO CHE SGARBI NON VOGLIA FARE L'ASSESSORE DAL WATER DI CASA SUA…” - VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

virginia raggi ospite a l'aria che tira 11

"Il centrodestra ne mette insieme tre per farne uno": Virginia Raggi, primo cittadino uscente di Roma, commenta così la discesa in campo del candidato sindaco Enrico Michetti, di Simonetta Matone come vice e di Vittorio Sgarbi come assessore alla Cultura. In studio con Myrta Merlino a L'Aria che tira, la grillina ha preso di mira soprattutto il critico d'arte: "Spero che Sgarbi non voglia fare l'assessore alla Cultura dal water di casa sua, ci ricordiamo tutti quelle foto". Il riferimento è a diversi scatti in cui il deputato appare seduto sul water. Uno di questi, pubblicato anche sul suo profilo Instagram, lo ritrae con un libro di Matteo Renzi tra le mani.

virginia raggi ospite a l'aria che tira 10

"Roma non ha bisogno di persone che si fanno foto nude o sul water", ha continuato la Raggi. Quando la Merlino le ha chiesto se però la Capitale abbia bisogno di un miracolo, la sindaca ha risposto: "Io sono la vera alternativa alla Lega Nord a Roma. I romani non si scordano 'Roma ladrona' e il 'patto della pajata', sanno che ci sono dei treni che stiamo per prendere e sono quelli del Recovery Fund, del Giubileo del 2025 e di Expo 2030".

vittorio sgarbi

La Raggi punterebbe sui grandi eventi per far crescere la città: "Se noi agganciamo questi tre grandi eventi abbiamo dieci anni di investimento. In questi anni abbiamo fatto progetti, tram e metropolitane, che stanno già iniziando a essere finanziati. La città non si è mai fermata e siamo in corsa. Io sono per la continuità altrimenti si paralizza tutto".

virginia raggi ospite a l'aria che tira 6 virginia raggi ospite a l'aria che tira 7 virginia raggi ospite a l'aria che tira 8 virginia raggi ospite a l'aria che tira 9 virginia raggi ospite a l'aria che tira 2 virginia raggi ospite a l'aria che tira 3 virginia raggi ospite a l'aria che tira 5 virginia raggi ospite a l'aria che tira 4 virginia raggi ospite a l'aria che tira 1

enrico michetti 6 enrico michetti 7 enrico michetti 11