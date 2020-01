“ROMA È PEGGIO DI BUCAREST” – ANCHE RICKY TOGNAZZI SOTTO AL CAMPIDOGLIO PROTESTA CONTRO LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA A MONTE CARNEVALE NELLA VALLE GALERIA: “I 5STELLE MI ERANO SIMPATICI COME MOVIMENTO DI PROTESTA, MA SI SONO RIVELATI INCAPACI – LUCA WARD: “OGGI CON LA MONNEZZA SI CREA RICCHEZZA, NOI CON LA DISCARICA A CIELO APERTO TORNIAMO AGLI ANNI 60. È UN PAESE CHE VA INDIETRO” – LA RABBIA DEI CITTADINI CONTRO LA RAGGI E ZINGARETTI

A.Arz. e M.E.F. per il "Corriere della Sera"

In piazza, per dire «no alla discarica» decisa dalla sindaca arrivano volti noti e semplici cittadini. Nel gruppone, circa trecento persone, anche tre rappresentanti del M5S, uno per ogni livello istituzionale: la consigliera capitolina Simona Ficcardi, il suo compagno e consigliere regionale Marco Cacciatore, e il presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Stefano Vignaroli. Tutti insieme sotto al Campidoglio per protestare contro la realizzazione di una discarica a Monte Carnevale decisa dalla giunta Raggi con una delibera lo scorso 31 dicembre.

L' area si trova nella Valle Galeria, a Roma nord, in una porzione di città che per cinquant' anni, fino al 2013, ha sofferto per la presenza del maxi invaso di Malagrotta. E infatti i residenti dei municipi interessati - XI e XII - che già hanno manifestato nella valle l' 11 gennaio, si radunano di prima mattina sotto al palazzo del Comune esponendo cartelli contro «Malagrotta 2» e urlando a Raggi di «vergognarsi» per aver scelto di mandare proprio lì i rifiuti della Capitale.

«La costituzione italiana tutela il diritto di ogni bambino a vivere in un ambiente salubre», «la valle non si tocca uniti si lotta», «sono 50 anni che sto là, basta monnezza», «ci state rompendo i polmoni», gridano i manifestanti mentre al megafono un uomo chiede «dove sono finiti i principi a 5 Stelle». Contestazioni anche per Zingaretti, comunque, che i manifestanti considerano complice della sindaca nella scelta di Monte Carnevale: «Non pensi che non ci andiamo pure da lui: entro gennaio saremo anche in Regione», annuncia battagliera Monica Polidori del direttivo Valle Galeria Libera.

Protestano anche volti noti dello spettacolo, come Ricky Tognazzi, Simona Izzo e l' attore-doppiatore Luca Ward, ovvero la voce di Russel Crowe nel Gladiatore. «Non ho mai votato per i Cinque Stelle - dice Tognazzi -, mi erano simpatici come movimento di protesta, ma si sono rivelati incapaci e hanno perso la mia stima». Rientrato dopo sei mesi di lavoro a Bucarest, ha trovato la città romena più pulita della Capitale: «In strada non ci sono cassonetti, possibile che non si possa fare anche qui?».

Poi tocca a Ward: «Oggi con la monnezza si crea ricchezza, noi con la discarica a cielo aperto torniamo agli anni 60. È un Paese che va indietro, ho una sensazione di sgomento». «Mi auguro che le scelte che si faranno non dovranno passare per le dimissioni di nessuno», rincara Vignaroli.

Per le altre persone in protesta, quasi tutte, il sentimento dominante è invece la delusione: «Tre anni fa abbiamo votato tutti la Raggi e il cambiamento che aveva promesso: un' illusione, questa storia dice che non cambia niente», dice Paolo, tra i residenti più arrabbiati per il «tradimento» del M5S. In tanti chiedono a Raggi di scendere in piazza per un «confronto con i territori».

Dalle scale del Campidoglio, però, arriva la proposta di un incontro con la delegata di Raggi ai Rifiuti, Valeria Allegro, perché la sindaca non c' è.

«Ci hanno detto che la Raggi non è qui, invece non è vero», spiega una portavoce dei comitati. La sindaca infatti è a una conferenza stampa ai Musei capitolini, a pochi passi da dove i cittadini chiedono di lei. Il gruppo arriva davanti all' entrata dei musei per urlarle il proprio sdegno: «Buffona, buffona», è il coro che si leva.

