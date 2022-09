“LA ROTTURA DEL CENTRODESTRA E LA RINASCITA DELL’ASSE GIALLOVERDE: SAREBBE QUESTA L’ULTIMA INVEROSIMILE SORPRESA DELLA LEGISLATURA” – MARCELLO SORGI FA NOTARE LA RINNOVATA COMUNIONE D’INTENTI TRA SALVINI E CONTE SULLO SCOSTAMENTO DI BILANCIO: “MELONI, PRIMA CONTRARIA, PARLA DI ULTIMA RATIO. E A SORPRESA POTREBBERO ESSERE I 5 STELLE AD AIUTARE SALVINI NEL METTERE INSIEME UNA MAGGIORANZA PARLAMENTARE DI FRONTE ALLA QUALE DRAGHI NON POTREBBE TIRARSI INDIETRO…”

Marcello Sorgi per “La Stampa”

Lo stop delle forniture del gasdotto Nord Stream, che potrebbe essere annunciato oggi dalla Russia dopo una sospensione di tre giorni, ufficialmente per manutenzioni, rischia di favorire un nuovo rialzo delle quotazioni del gas e dare indirettamente una spinta alla pretesa della Lega di uno scostamento di bilancio, da votare in Parlamento, anche se le Camere sono sciolte, per indurre il governo a intervenire.

Si sa: negli ultimi giorni s' è svolto un rumoroso (da parte di Salvini) braccio di ferro tra il leader del Carroccio e Draghi, contrario a fare nuovo debito, e convinto che i fondi per nuovi aiuti a famiglie e imprese contro il caro bollette possano arrivare dalla prossima decisione dell'Europa di separare ("decoupling") il prezzo del gas da quello dell'energia, e sperabilmente di proporre alla Russia un prezzo bloccato a livello continentale per il gas.

Un Eurogruppo informale dei ministri dell'Economia è convocato in questa chiave per il 9 settembre. Draghi inoltre si augura che per il momento possano bastare i fondi provenienti dalla nuova tassazione degli extraprofitti delle aziende del settore energetico, che si sono però rivelati più difficili del previsto da esigere, e richiederanno una modifica della norma, da inserire come emendamento nel decreto Aiuti attualmente in discussione. Tutto ciò spinge Salvini a insistere per lo scostamento, la soluzione "nazionale" più rapida per un intervento d'emergenza.

Portare un argomento così controverso alle Camere sciolte corre il rischio di accendere nuovi fuochi in una campagna elettorale già surriscaldata. Nel centrodestra Meloni, prima contraria, parla di ultima ratio. E a sorpresa potrebbero essere i 5 stelle ad aiutare Salvini nel mettere insieme una maggioranza parlamentare di fronte alla quale Draghi non potrebbe tirarsi indietro.

Da giorni Conte e il Movimento, in crescita nei sondaggi, insistono, come il Capitano leghista, per lo scostamento e per un provvedimento da 20-30 miliardi di aiuti, di cui potrebbero menar vanto alla vigilia del voto. Forse è per questo che anche Letta comincia ad aprire. La rottura del centrodestra, coalizione data per vincente il 25 settembre, e la rinascita dell'asse gialloverde: sarebbe questa l'ultima inverosimile sorpresa della legislatura.

