L’UTERO IN AFFITTO SARÀ REATO “UNIVERSALE” – LE COPPIE ITALIANE CHE VANNO ALL’ESTERO PER FAR PARTORIRE IL PROPRIO FIGLIO, QUANDO TORNERANNO IN PATRIA SARANNO DENUNCIATE, IL BAMBINO ANDRÀ IN AFFIDAMENTO E I GENITORI RISCHIERANNO FINO A 3 ANNI - LA NUOVA LEGGE IL 19 GIUGNO ALLA CAMERA. FINO AD OGGI LA MATERNITÀ ASSISTITA NON ERA CONSENTITA IN ITALIA, MA I BEBÈ NATI ALL’ESTERO VENIVANO RICONOSCIUTI ALL’ANAGRAFE – IL PD SI SPACCA (SAI CHE NOVITÀ)