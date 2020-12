I PURI COME AL SOLITO FINISCONO EPURATI - I GRILLINI CHE HANNO LASCIATO IL M5S A BRUXELLES SI SONO UNITI AI VERDI EUROPEI. CHE SI DICHIARANO FAVOREVOLI AL MES. E NON SOLO QUELLO SANITARIO, PROPRIO QUELLO PER LE BANCHE! - ELEONORA EVI IN IMBARAZZO: ''IN UN GRUPPO C’È DEMOCRAZIA, I VERDI NON SONO UNA DITTATURA. ABBIAMO DIVERSE POSIZIONI MA LA LIBERTÀ DI VOTO È GARANTITA''