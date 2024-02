“L’AMBIENTALISMO IDEOLOGICO È UNA PSEUDO RELIGIONE CHE PROVOCA EFFETTI NEGATIVI SULLA NATURA STESSA” - IL GENERALE VANNACCI SI PREPARA A ESSERE L’ANTI-GRETA THUNBERG - NEL SUO SECONDO LIBRO, “IL CORAGGIO VINCE”, MOLLA CEFFONI ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA: “STUDI SCIENTIFICI INTERNAZIONALI DIMOSTRANO CHE PER OGNI 100 CHILOWATTORA DI ENERGIA VERDE È NECESSARIO IMMETTERE ALTRI 100 CHILOWATTORA DI ENERGIA FOSSILE. L’ENERGIA VERDE OGGI NON È AFFATTO RINNOVABILE PERCHÉ, LA SOLARE E L’EOLICA SONO INQUINANTI”

«L’ambientalismo ideologico è una pseudo religione che provoca effetti negativi sulla natura stessa». Roberto Vannacci apre un nuovo fronte, quello ecologista, che spiegherà meglio nel suo ultimo libro, autobiografico, Il coraggio vince , che sta per uscire dopo il successo de Il mondo al contrario. L’alto ufficiale, che è sempre più vicino alle idee della destra europea e alla candidatura con la Lega per le prossime Europee, è convinto che la transizione ecologica non solo oggi è irrealizzabile ma addirittura creerebbe maggiore inquinamento.

«Studi scientifici internazionali — spiega il generale — dimostrano che per ogni 100 chilowattora di energia verde è necessario immettere altri 100 chilowattora di energia fossile. Ed è per questo che a finanziare la cosiddetta energia pulita sono proprio i petrolieri. Hanno capito che la transizione ecologica farà aumentare la produzione dal fossile e dal nucleare».

Con l’aggravante, sempre secondo la teoria di Vannacci, che «l’energia verde oggi non è affatto rinnovabile perché, la solare e l’eolica sono inquinanti». Il generale è convinto che nei prossimi vent’anni non riusciremo a coprire il fabbisogno energetico con le quote verdi. Dice di non essere contrario alla transizione ecologica ma immagina un presente energetico dove solare ed eolico dovranno unirsi a nucleare e fossile. E il divieto di produrre auto termiche in Europa entro il 2035? Vannacci ancora una volta ha una visione diversa: «Una follia assoluta. L’elettrico è costoso […] Produrre batterie è un processo altamente inquinante e il loro smaltimento lo è ancor di più». […]

