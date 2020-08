7 ago 2020 12:48

“L’AUMENTO DELL’OMOSESSUALITÀ NEI GIOVANI POTREBBE ESSERE CAUSATO DEI VACCINI” – IL FOLLE INTERVENTO DI MASSIMILIANO QUARESIMA DURANTE IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO XII A ROMA, IN CUI FRULLA INSIEME OGNI TEORIA DEL COMPLOTTO, DA BIBBIANO AL VATICANO, DA TRUMP ALLE “CELLULE DI FETI ABORTITI INSERITE NEI VACCINI” – EX 5 STELLE (AVEVATE DUBBI?), ORA È PASSATO AL GRUPPO MISTO E OVVIAMENTE È CONTRARIO ANCHE AL 5G – UN ALTRO CONSIGLIERE: “SPERIAMO NON CI SIA LO STREAMING”. LO STREAMING NO, MA L’AUDIO REGISTRATO SÌ...