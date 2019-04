“L’AUTOSOSPENSIONE NON ESISTE. NON CI PRENDIAMO IN GIRO” – DI MAIO NON MOLLA L'OSSO: “ESISTONO LE DIMISSIONI O IL RESTARE IN CARICA. SE SIRI SARÀ PROSCIOLTO SARÒ IO IL PRIMO A VOLERE CHE TORNI” – MA SAREBBE STATO PROPRIO CONTE A CALDEGGIARE L’IPOTESI PER TOGLIERE LE CASTAGNE DAL FUOCO, ANCHE SE LUIGINO NON CI CREDE: “NON VOLEVA DIRE QUESTO…”

L'autosospensione? È un istituto che non esiste. Esistono le dimissioni o il restare in carica. Se Siri sarà prosciolto da questa inchiesta, sarò io il primo a volere che torni. Ma non esiste l'istituto dell'autosospensione. Non ci prendiamo in giro. Ma non credo che il presidente Conte abbia voluto dire questo".

Il vicepremier Luigi Di Maio ritorna sul caso Siri e dice la sua in maniera netta in merito all'ipotesi di un'autosospensione del sottosegreterario leghista indagato per corruzione. Ipotesi che sarebbe caldeggiata dallo stesso premier per uscire dall'empasse e che permetterebbe all'esponente del Carroccio di restare formalmente al suo posto.

"Non ho avuto modo di sentire Giuseppe (Conte, ndr) - continua Di Maio - ci incontreremo domani per il vertice intergovernativo in Tunisia. L'idea è ben chiara: il M5s chiede a Siri di fare un passo indietro e mettersi in panchina fino a che l'inchiesta non sia conclusa". Poi aggiunge: "Lasciamo il posto libero da sottosegretario ai Trasporti e quando l'inchiesta sarà conclusa potrà tornare".

