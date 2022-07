20 lug 2022 13:31

“C’È DAVVERO QUALCUNO CON IL FEGATO DI VOTARGLI LA FIDUCIA?” - TENETEVI FORTE: DIRETTAMENTE DALLA SIBERIA, “DIBBA” ATTACCA MARIO DRAGHI: “RICAPITOLIAMO LE DICHIARAZIONI DEL MESSIA. IL REDDITO DI CITTADINANZA VERRÀ MODIFICATO COME DICO IO E SOLTANTO IO; SEMPRE PIÙ ARMI IN UCRAINA PERCHÉ LA NATO CONTA PIÙ DELLA COSTITUZIONE; SALARIO MINIMO OK MA SEGUENDO GLI ORDINI EUROPEI; SÌ AI RIGASSIFICATORI PERCHÉ DOBBIAMO COMPRARE SEMPRE PIÙ GAS USA; SUPERBONUS? COME DIREBBE MIMMO IN BIANCO ROSSO E VERDONE…”