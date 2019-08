“L’ENDORSEMENT DI TRUMP A CONTE È FRUTTO DI UN EQUIVOCO” - STEVE BANNON SMONTA LA STORIA DEL "GIUSEPPI" TWEET : “IL PRESIDENTE NON APPOGGIA UN ESECUTIVO FILOCINESE E FILO UE. IL GOVERNO GIALLOROSSO SARÀ IL GOVERNO DEI PORTI APERTI. RICOMINCERANNO GLI SBARCHI, MA CON IL CONSENSO DELL’UE, CHE FARÀ DI TUTTO PER FARLO RIMANERE IN PIEDI” – “CONTE È UN GLOBALISTA. LA TRINITÀ PROFANA COMPOSTA DA DI MAIO, RENZI, IN CONCERTO CON IL VATICANO HANNO LAVORATO NELL’OMBRA…”

«Se nascerà, sarà un governo porti aperti e borse aperte: quelle dell' Europa, che vorrà ricompensare il furto di sovranità ai danni dell' Italia». La Verità intervista Steve Bannon, l' ex consigliere di Trump che smentisce l' endorsement a Conte: «Il presidente non appoggia un esecutivo filocinese e filo Ue».

Mr. Bannon, il governo gialloblù che lei ha sostenuto è finito. Cosa ne pensa di questa nuova coalizione tra Pd e 5 stelle?

«Io definisco questo nuovo governo il risultato del "voto di Ursula". La coalizione Pd-5 stelle, questa nuova intesa che si propone di guidare l' Italia, è voluta dall' Europa, che cerca di schiacciare i populisti, che sono tanti e sono potenti, e dai quali Bruxelles è terrorizzata. Chiamiamola pure "coalizione Ursula", una coalizione di comodo voluta dall' Europa per tenere l' Italia sotto controllo, anzi sotto scacco».

Cosa prevede che succederà adesso?

«Dal punto di vista politico, questo ipotetico governo Pd-5 stelle, il governo giallo rosso come dite voi, sarà benedetto dall' Europa e sarà il governo dei porti aperti. Aperti come le borse della Banca centrale europea...

Ricominceranno gli sbarchi incondizionati e ingiustificati sulle vostre coste contro la volontà degli italiani ma con il consenso dell' Europa. Prevedo anche che l' Europa farà di tutto perché questo nuovo governo rimanga in piedi, per garantire quell' Italia che fa tanto comodo all' Europa.

La Banca centrale europea sarà più indulgente con l' Italia, lo spread calerà e tutti gli attori coinvolti faranno sì che questo matrimonio di comodo sia il più duraturo possibile. Salvini ha fatto paura all' Europa, ha innescato un movimento rivoluzionario all' interno di un' Europa ingiusta, mostrando nero su bianco la volontà del popolo italiano, che è ben diversa dalla volontà dell' Unione europea».

Sì, ma poi qualcosa è andato storto!

«Si è verificato quello che non è nient' altro che un sequestro di sovranità a discapito dell' intero popolo italiano. A voi italiani è stata letteralmente rubata la vostra legittima sovranità nazionale.

Ma la sovranità degli italiani non può e non deve essere comprata. Non si compra neanche con tutti i soldi e tutti i magheggi della Banca centrale europea».

Però è Salvini ad aver rotto. Com' è avvenuto a suo avviso questo "furto"?

«Io mi riferisco agli attori coinvolti, quelli che hanno lavorato per rubare la sovranità agli italiani, come a una Unholy Trinity , cioè una "trinità profana" composta da Di Maio, Renzi, in concerto con la longa manus del Vaticano. Insieme hanno lavorato per mesi, nell' ombra, contro la volontà del popolo italiano».

Non le sembrano parole troppo forti per un uomo di fede come dice di essere, per un cattolico come lei?

«Ricordiamoci che nessun governo in Italia ce la fa senza l' avallo del Vaticano e che questo Papa non ama Salvini, è contrario alle sue politiche e non ne ha mai fatto mistero anche pubblicamente. Il Papa invece mi risulta abbia stima per Conte e lo ha incontrato appena dopo la sua nomina in Vaticano, privatamente seppur brevemente».

Ma anche il presidente americano ha dato il suo appoggio a questo governo Conte con il suo tweet...

«Il presidente Trump non avrebbe mai dato il suo endorsement a questo governo se avesse saputo che tipo di governo era. Un governo che non condivide le politiche trumpiane, un governo contro il patrimonio, pro Cina e pro immigrazione incontrollata.

Non ero presente al G-7 ma non credo che Conte abbia spiegato a Trump cosa stesse accadendo in Italia. È impensabile che lo stesso leader - nella fattispecie Conte - rappresenti contemporaneamente due fazioni politiche contrapposte. Quello che poi mi sorprende è che il presidente Trump, deriso e anche pubblicamente dileggiato dai leader della sinistra e del Pd, adesso diventi improvvisamente emblema di credibilità e autorevolezza legittimando il governo italiano».

Ma Di Maio è un populista, e lei e stato un fautore dell' alleanza gialloblù.

«La soluzione gialloblù era la più logica dopo i risultati delle elezioni dell' anno scorso, ma come ho già detto non tutti i matrimoni funzionano e Di Maio, invece di andare avanti e onorare il populismo, con questa mossa ha scelto di sacrificare l' anima dei 5 Stelle sull' altare del potere».

E cosa pensa del premier Conte?

«Conte è il classico globalista dei mercati, molto più interessato a compiacere i suoi padroni a Bruxelles e a Davos che a favorire chi lavora duro».

E di Salvini?

«Il patriota Salvini sarà ancora più potente se andrà all' opposizione di quanto non è stato al governo, quando le stesse forze in maggioranza erano contro di lui, come ha dimostrato il voto europeo. Nel vostro Paese, come in ogni democrazia, l' opposizione ha un ruolo importante. Salvini ha ancora tanti parlamentari e la Lega è a capo di molte commissioni che possono rendere la vita molto difficile al governo attuale anche se l' Europa, lo ribadisco farà di tutto perche questo esecutivo sopravviva il più a lungo possibile. Lo sto dicendo a tanti giornali americani che in queste ore mi stanno chiedendo cosa sia successo in Italia...».

E allora io le chiedo cosa deve fare Salvini secondo lei?

«Deve lottare ogni giorno per riprendersi la sovranità che il popolo italiano perderà se finirà sotto il regime di Renzi e Di Maio.

