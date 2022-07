“L’ESERCITO PENSA CHE SIA UNA CATTIVA IDEA” – JOE BIDEN È TERRORIZZATO DAI CINESI E STRONCA SUL NASCERE L’IPOTESI DI UNA VISITA DI NANCY PELOSI A TAIWAN: LA SPEAKER DELLA CAMERA DOVREBBE RECARSI NELL’ISOLA DI FORMOSA IL MESE PROSSIMO. SAREBBE LA PRIMA VISITA DI UNA CARICA COSÌ IMPORTANTE DEGLI STATI UNITI IN 25 ANNI. L’ULTIMO SPEAKER AD ANDARE ERA STATO NEWT GINGRICH NEL 1997…

NANCY PELOSI

(ANSA) – "L'esercito pensa che sia una cattiva idea". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden rispondendo ad una domanda dei giornalisti al seguito sull'eventualità che la Speake della Camera Nancy Pelosi possa visitare Taiwan.

joe biden in delaware

Secondo il Financial Times Pelosi dovrebbe recarsi a Taiwan il mese prossimo, in quella che sarebbe la prima visita di una speaker della Camera dei rappresentanti americana nell'isola in 25 anni. La democratica doveva recarsi a Taipei in aprile ma la visita era stata rimandata a causa del Covid. L'ultimo speaker della Camera a visitare Taiwan era stato Newt Gingrich nel 1997.

