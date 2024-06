“L’HO MESSA BELLA FORTE LA DECIMA” – SALVINI VIOLA IL SILENZIO ELETTORALE AL SEGGIO DOVE, PRIMA DI INFILARE LA SCHEDA NELL’URNA, TIENE UN COMIZIO: PRIMA SE LA PRENDE CON “IL BOMBAROLO” MACRON, POI CON I “RADICAL CHIC” E INFINE ONORA LA X MAS CARA AL GENERALE VANNACCI – LA FRECCIATONA DI IGNAZIO LA RUSSA, PRESIDENTE DEL SENATO A SALVINI E VANNACCI: "LA DECIMA? NON SI SCHERZA SULLE COSE SERIE" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Concetto Vecchio per “La Repubblica”

MATTEO SALVINI VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024

I derby d’Italia rubano la scena all’Europa. Meloni contro Schlein. Salvini contro Tajani. Renzi contro Calenda. Tutto è letto in chiave domestica. La premier andrà meglio o peggio del 26 per cento delle politiche? Il Pd di quanto supererà la soglia minima del 20 per cento? E Conte, davvero rischia di scendere a ridosso del dieci per cento? […]

Giorgia Meloni è al primo cimento dopo una luna di miele che resiste dalla sua elezione. Sembra temere più di tutti la disaffezione. Subito dopo aver votato nella romana scuola Bachelet, a Mostacciano, ha lanciato un altro appello agli italiani: «Votate, è importante, decide i nostri prossimi cinque anni». Poi ha fatto un selfie con un suo elettore. La sera di venerdì, un minuto prima che scattasse il silenzio elettorale, ha postato un video con le ciliegie varietà Giorgia. Alle politiche aveva utilizzato due meloni. I fruttivendoli sono al momento i primi vincitori di queste Europee. […]

IGNAZIO LA RUSSA VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024

A destra ci si interroga sull’effetto Vannacci. Matteo Salvini, che ha votato nel seggio di via Martinetti a Milano, se l’è prima presa con i radical chic (te pareva), poi con «i bombaroli come Macron» e infine, proprio mentre infilava la scheda, violando platealmente il silenzio elettorale infranto per tutto il giorno sui social, ha detto:

«L’ho messa bella forte la Decima». In onore della X Mas cara al generale Vannacci. Ha invocato la protezione della Madonna. Sostiene che la Lega mieterà più consensi di Forza Italia. Antonio Tajani, che ha votato a Fiuggi, è al primo grande appuntamento dopo la morte di Berlusconi. Un anno fa sembrava quello messo peggio. Oggi dichiara di puntare a un ambizioso 10 per cento.

ELLY SCHLEIN VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024

La polarizzazione sembra aver fatto bene a Elly Schlein. Resta da capire quanti degli elettori che in passato si erano rivolti altrove, o erano rimasti casa, opteranno per il voto utile anti-Meloni. Il Pd alle ultime Europee prese il 22,7, segretario era Nicola Zingaretti, alle politiche il 19,1. Bissare il risultato di cinque anni fa sarebbe un successo, specie se Fratelli d’Italia non dovesse sfondare la barriera del 30 per cento.

Schlein si è fatta vedere in 123 piazze, ha messo in lista figure agli antipodi come Gori e Tarquinio, Nardella e Strada, ha chiuso nel segno di Berlinguer. Ieri ha votato a Bologna, nelle scuole Ercolani in via Mura di Porta Galliera. Nel momento fatidico si è rotta la matita. Ne ha dovuto chiedere una di ricambio. Non andrà in Europa, se eletta. Nemmeno Meloni. È un grande sondaggione domestico. […]

Daniele Alberti ed Edoardo Bianchi per www.lastampa.it

GIUSEPPE CONTE VOTA ALLE ELEZIONI EUROPEE 2024

"Quando si vota e' sempre una bella giornata perche' finalmente La gente puo' esprimere quello che pensa e per me La vera giornata di festa per i cittadini e' quando vanno a votare". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa al suo arrivo al seggio elettorale di piazza Ascoli a Milano.

"Non posso dire le previsioni perche' commetterei un reato, comunque penso che quello per cui voto io, che non dico, andra' bene" ha proseguito il presidente che si e' presentato al seggio con La moglie Laura De Cicco e con il figlio Lorenzo.

Il presidente La Russa, prima di votare ha parlato con La presidente di seggio chiedendole se ci fossero stati problemi a reclutare gli scrutatori e lei ha risposto affermativamente.di Daniele Alberti ed Edoardo Bianchi

