15 set 2023 08:27

“L’IDEA DELLA PRIGIONE NON MI TOCCA AFFATTO” – DONALD TRUMP PRIMA FA IL GRADASSO IN TELEVISIONE E POI FRIGNA: "RIUSCITE A CREDERE CHE NON ABBIANO MAI MESSO MIA MOGLIE MELANIA SULLA COPERTINA DI VOGUE? CI HANNO MESSO KARINE JEAN-PIERRE (LA PORTAVOCE DELLA CASA BIANCA)” – L’EX PRESIDENTE HA RILASCIATO UN'INTERVISTA A MEGYN KELLY, GIORNALISTA DI “FOX NEWS” CON CUI AVEVA LITIGATO DOPO CHE LEI LO AVEVA CRITICATO PER COME TRATTAVA LE DONNE...