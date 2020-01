“L’IRAN NON HA MAI VINTO UNA GUERRA, MA NON HA MAI PERSO UN NEGOZIATO" – TRUMP DOPO IL RAID DELLA NOTTE SCORSA NEL QUALE E’ STATO UCCISO IL GENERALE IRANIANO SOLEIMANI DÀ SCARSO CREDITO ALLA REAZIONE DI TEHERAN E CRITICA LA GESTIONE OBAMA DEI RAPPORTI -IL SEGRETARIO DI STATO USA POMPEO: "CON LA MORTE DI SOLEIMANI SALVATE MOLTE VITE" - QUANDO SOLEIMANI SFIDÒ TRUMP SU TWITTER IN STILE "GAME OF THRONES" – VIDEO

Da huffingtonpost.it

“L’Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato!”. Questo il primo commento su Twitter di Donald Trump al raid della notte scorsa a Baghdad nel quale è stato ucciso il generale iraniano Qassem Soleimani, l’uomo simbolo dell’influenza di Teheran in Medio Oriente. Prima di questo tweet, il presidente americano - che aveva già espresso lo stesso concetto a fine luglio - aveva postato la bandiera degli Stati Uniti.

Poche parole, nuove provocazioni e un’antica critica alla politica del suo predecessore, Barack Obama, il cui sforzo negoziale appare oggi lontanissimo nel tempo e nelle intenzioni.

A undici mesi dal ritorno alle urne, l’amministrazione Trump ha impresso una svolta aggressiva nei confronti dell’Iran destinata ad avere profondi impatti in Medio Oriente e sulla politica nazionale, con il Senato chiamato a esprimersi sulle accuse di impeachment mosse dal Congresso contro il presidente.

In due tweet successivi, il presidente rivendica di aver eliminato, con l’uccisione di Soleimani, il “responsabile diretto o indiretto della morte di milioni di persone, tra cui un gran numero di manifestanti recentemente uccisi nello stesso Iran”. “Il generale Qassem Soleimani ha ucciso o gravemente ferito migliaia di americani nel corso di un lungo periodo di tempo, e stava tramando per ucciderne molti altri... ma è stato preso!”, recita il tweet del presidente.

“Anche se l’Iran non sarà mai in grado di ammetterlo veramente, Soleimani era sia odiato che temuto all’interno del Paese”. Gli iraniani - prosegue Trump - “non sono neanche lontanamente rattristati come i loro leader vogliono far credere al resto del mondo. Sarebbe dovuto essere eliminato molti anni fa!”.

“La decisione del presidente Trump ha salvato molte vite umane”, ha detto il segretario di Stato americano Mike Pompeo alla Cnn spiegando come con l’uccisione di Qassami Soleimani ”è stato sventato un imminente attacco”. Pompeo non ha specificato la natura dell’imminente attacco sventato e il luogo in cui sarebbe stato sferrato. Ha invece sottolineato come il popolo iracheno sostiene la decisione americana desideroso di avere un Paese sovrano, indipendente e libero da ogni influenza da parte dell’Iran.

