"Per l'Italia 25 miliardi sono niente". A Circo Massimo, su Radio Capital, il presidente della Lombardia Attilio Fontana attacca duramente il governo, reo d'aver investito poco per la gestione dell'emergenza coronavirus: "La mia sensazione è che si sta cercando di curare malattie con pannicelli caldi, che aiutano, ma così non si risolve niente. Serve il coraggio di dire: facciamo misure drastiche per la sanità e l'economia, anche se non abbiamo soldi.

25 miliardi non prevedono minimamente la possibilità di una ripartenza economica e non prevedono il fatto che, spero di sbagliare, c'è il rischio che questa emergenza parta anche in altre regioni". Fontana poi rimarca di aver "sempre cercato di collaborare e collaborato con il governo, abbiamo avuto visioni diverse su questo non ci sono dubbi, ma purtroppo ho la sensazione è che chi non vive direttamente questa situazione faccia fatica a rendersi conto della realtà. Secondo me faticano a rendersi conto", ha aggiunto il presidente lombardo, "Quando ci fu la polemica delle mascherine la Protezione Civile disse che aveva inviato 380 mila mascherine, noi ne consumiamo 300 mila al giorno, non c'è sensazione di quello che sta succedendo".

Fontana non nasconde i timori legati alla tenuta del personale sanitario: "Le rianimazioni sono piene, i nostri medici e infermieri stanno facendo un lavoro eccezionale ma sono allo stremo. Sono preoccupato dal fato che prima o poi anche loro possano cedere fisicamente, oltre che psicologicamente. Se dovessero cedere loro sarebbe veramente un disastro".

