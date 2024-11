“C’È UNA PLUTOCRAZIA CHE STA MINANDO IL CARATTERE LIBERAL-DEMOCRATICO DELL’AMERICA” – LUCIO CARACCIOLO LA VEDE NERISSIMA PER IL POTERE CHE AVRÀ ELON MUSK NELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP: “CREDO CHE PRIMA O POI QUALCOSA ANDRÀ STORTO, PERCHÉ MUSK SI STA COSTRUENDO UNA SPECIE DI SUPER GOVERNO A LATO DELL'AMMINISTRAZIONE E PROBABILMENTE FARÀ UNA SUA POLITICA PER CERTI VERSI ANCHE AUTONOMA” – “IL GIOCO DELLA DESTRA SUL POPOLO CHE LORO RAPPRESENTANO È DOVUTO ALL’INCAPACITÀ DELLA SINISTRA DI RAPPRESENTARE IL POPOLO. E IN EUROPA…” - VIDEO

Trascrizione dell’intervento di Lucio Caracciolo a “Otto e mezzo – La7”

Partendo dall'inizio, credo che questo gioco della destra sul popolo che loro rappresentano sia dovuto alla incapacità della sinistra di rappresentare il popolo. Non per questo la sinistra è formata da élite. Poi che cosa si intende per élite? In America si intende quelli che c'hanno i soldi per essere eletti.

Perché senza i soldi di Musk, probabilmente Trump non sarebbe stato eletto, comunque sarebbe stata un'altra partita. E se noi guardiamo anche la sua squadra, se noi guardiamo anche il Parlamento americano, non è proprio composto da ceti medi o da proletari.

Quindi c'è una sorta di plutocrazia che sta minando dall'interno il carattere liberal-democratico della democrazia americana. In Europa è un po' diverso. Non è la prima volta che la destra o quella che noi chiamiamo destra, si può discutere su questo, si appoggia sul popolo contro, diciamo, quella che viene rappresentata come la borghesia illuminata, intellettuale e così via.

Per quanto riguarda infine Musk, Io credo che prima o poi qualcosa andrà storto, perché Musk si sta costruendo una specie di super governo a lato dell'amministrazione e probabilmente farà una sua politica per certi versi anche autonoma.

Ho visto che sta già reclutando giovanotti brillanti con un quoziente intellettuale superiore, disposti a lavorare 80 ore a settimana, però... E insomma, lì vabbè, è un caso di alieno, cioè Musk palesemente non è di questa terra...

