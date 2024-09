“C’È IL RISCHIO CHE LA BCE DIVENTI TROPPO RESTRITTIVA” – IL MEMBRO ITALIANO DEL BOARD DELLA BCE, PIERO CIPOLLONE, MANDA UN “PIZZINO” A CHRISTINE LAGARDE: “DOBBIAMO GARANTIRE CHE L’INFLAZIONE CONVERGA VERSO IL NOSTRO OBIETTIVO SENZA FRENARE INUTILMENTE L’ECONOMIA, PERCHÉ ABBIAMO DISPERATAMENTE BISOGNO DI INVESTIMENTI E CRESCITA IN EUROPA” – “I TASSI? PRENDEREMO LE NOSTRE DECISIONI RIUNIONE PER RIUNIONE…”

(ANSA) - "C'è un rischio reale che la nostra posizione (Bce ndr.) possa diventare troppo restrittiva. Dobbiamo garantire che l'inflazione converga verso il nostro obiettivo senza frenare inutilmente l'economia, perché abbiamo disperatamente bisogno di investimenti e crescita in Europa". Così il membro del board della Bce Piero Cipollone in un'intervista a Le Monde riportata sul sito della banca centrale che sottolinea: "ogni ritardo in quest'area ci mette in una situazione di grave svantaggio".

"La nostra preoccupazione principale è la produttività", spiega Cipollone. "Negli ultimi 30 anni, l'aumento della produttività oraria nell'area dell'euro è stato solo la metà di quello degli Stati Uniti. Le nostre aziende non investono tanto quanto negli Stati Uniti, in particolare nelle nuove tecnologie.

Questo perché sono piccole. L'Europa non è riuscita a promuovere l'emergere di aziende sufficientemente grandi da essere competitive a livello globale. Non stiamo sfruttando al meglio la nostra risorsa principale: il mercato unico europeo. È un problema strutturale. I nostri mercati finanziari e dei prodotti sono frammentati lungo linee nazionali. Ciò limita il finanziamento e lo sviluppo delle aziende europee e quindi la loro capacità di competere a livello internazionale".

Secondo Cipollone : "Le nuove regole fiscali dell'UE sono compatibili con il mantenimento degli investimenti pubblici. Includono incentivi per attuare riforme e investire, consentendo di estendere il periodo di aggiustamento di bilancio da quattro a sette anni. Ma dobbiamo essere consapevoli dell'entità del debito. Provengo da un paese (l'Italia) che spende tanto per il servizio del debito quanto per l'istruzione.

Più grande è il debito, più volatile è il mercato e più difficile è attuare un aggiustamento. Quando hai un debito eccessivo, la tua sovranità è a rischio". Per Cipollone è quindi necessario: "sviluppare mercati dei capitali veramente europei e una capacità di prestito comune. Lo diciamo da molto tempo.

Ciò renderebbe possibile creare asset sicuri. Quando parliamo con i gestori patrimoniali, dicono che vorrebbero acquistare più obbligazioni denominate in euro. Penso che sia un aspetto cruciale per il ruolo internazionale dell'euro".

(ANSA) - Sui tassi "prenderemo le nostre decisioni riunione per riunione", tuttavia "i dati finora confermano la nostra direzione di marcia e spero che ci consentiranno di continuare a essere meno restrittivi". Così il membro del board della Bce Piero Cipollone in un'intervista a Le Monde pubblicata sul sito della Bce.

A giugno - spiega Cipollone a Le Monde nell'intervista pubblicata sul sito della Bce, le nostre proiezioni per la crescita del pil dell'area dell'euro nel 2024 erano dello 0,9%. I dati del secondo trimestre sono coerenti con queste proiezioni, ma i dati più recenti, come la fiducia dei consumatori e gli indicatori di attività (indice dei responsabili degli acquisti), in particolare per il settore manifatturiero, non sono stati così incoraggianti. Ciò rappresenta un rischio per le prospettive di crescita dell'area dell'euro.

Gli investimenti rimangono deboli, il che suggerisce che le aziende non credono in una forte ripresa. Ciò indebolisce anche il nostro potenziale di crescita futuro riducendo la capacità della nostra economia di sviluppare e adottare nuove tecnologie per aumentare la produttività. Le nostre proiezioni per l'inflazione suggeriscono che torneremo al nostro obiettivo del 2% nella seconda metà del 2025. Fino ad allora, i dati sull'inflazione oscilleranno, ma siamo sostanzialmente sulla buona strada". "Queste proiezioni - sottolinea Cipollone- si basano sulle aspettative di mercato sui tagli dei tassi.Non ci stiamo impegnando in anticipo su alcun percorso. Prenderemo le nostre decisioni riunione per riunione".