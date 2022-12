“L’OCCIDENTE VUOLE DISTRUGGERE LA RUSSIA” – APPENA LIBERATO, IL TRAFFICANTE DI ARMI VIKTOR BOUT SUBITO COMINCIA AD ATTACCARE GLI STATI UNITI, CHE L’HANNO RILASCIATO DOPO 14 ANNI NELLO SCAMBIO CON LA CESTISTA BRITTNEY GRINER – PUTIN NE APPROFITTA PER MENARE A SUA VOLTA: “L’OCCIDENTE HA TRASFORMATO L’UCRAINA IN UNA COLONIA. IL SISTEMA DI SICUREZZA E COOPERAZIONE DEVE BASARSI NON SU REGOLE NON SCRITTE MA SOLO SUL DIRITTO INTERNAZIONALE” (CHE LUI VIOLA CONTASTEMENTE)

1. PUTIN, L'OCCIDENTE HA TRASFORMATO L'UCRAINA IN UNA COLONIA

(ANSA) - Le nazioni occidentali hanno trasformato l'Ucraina in una colonia e stanno sfruttando gli ucraini come carne da macello e testa d'ariete contro la Russia: lo ha detto oggi il presidente russo Vladimir Putin in un intervento video presso i capi di stato maggiore della SCO e della CSI, riferisce la Tass.

"Per molti anni, l'Occidente ha sfruttato e prosciugato senza tante cerimonie le risorse ucraine, ha sostenuto il genocidio e il terrore nel Donbass, trasformando essenzialmente questo Paese in una colonia e usando spudoratamente il popolo ucraino come carne da macello e ariete contro la Russia fornendo all'Ucraina armi e munizioni, inviandovi mercenari e spingendola verso un percorso suicida", ha sottolineato Putin, stando alla Tass.

Il presidente russo ha osservato quindi che gli sviluppi in corso in Ucraina mostrano le ripercussioni della spinta di Washington ad aggrapparsi al suo dominio globale ad ogni costo e ha quindi parlato della necessità di lavorare insieme per creare un sistema di sicurezza e cooperazione più flessibile e stabile, che sia adatto alle sfide attuali.

Un sistema, ha detto ancora il presidente russo, "deve basarsi non su regole non scritte, che nessuno ha mai visto, né sul dominio e sul monopolio di qualcuno, ma solo sul diritto internazionale e sul rispetto degli interessi reciproci".

2. TRAFFICANTE ARMI BOUT, 'OCCIDENTE VUOLE DISTRUGGERE RUSSIA'

(ANSA-AFP) - Il trafficante di armi russo Viktor Bout, liberato dagli Usa nello scambio di prigionieri ieri fra Washington e Mosca con la cestista americana Brittney Griner, ha affermato che l'Occidente vuole "distruggere" la Russia. Lo riferiscono media di Stato russi.

