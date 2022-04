13 apr 2022 11:46

“C’È UN’AMPIA DISPONIBILITÀ DI DRAGHI A RISOLVERE I PROBLEMI” - SALVINI E TAJANI HANNO INCONTRATO IL PREMIER A PALAZZO CHIGI E SEMBRA TORNARE IL SERENO SULLA DELEGA FISCALE: "CI SARÀ UNA SOLUZIONE" - IL GOVERNO HA DECISO DI VARARE UNA STRETTA ANTI-EVASIONE DA USARE COME ARMA NEGOZIALE IN PIÙ CON IL CENTRODESTRA: ANTICIPATA L’ENTRATA IN VIGORE DELLE SANZIONI PER GLI ESERCENTI CHE NON HANNO IL POS (CON MULTA-BARZELLETTA DA 30 EURO) E OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA PER I FORFETTARI. NON PROPRIO DUE TEMI CARI AL CENTRODESTRA, MA CHE SERVONO PER PROVARE A TRATTARE…