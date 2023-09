“E’ UNA SCIOCCHEZZA DESCRIVERE GIORGIA MELONI AL BIVIO TRA IL FARE LA ‘DEMOCRISTIANA’ E L'ESSERE SE STESSA” - MARCO FOLLINI: “L'ESSERE DEMOCRISTIANI RICHIEDEVA UNA CERTA COERENZA E IMPLICAVA UNA SORTA DI TENACE DURATA. STAVA PROPRIO QUI LA CHIAVE DI QUELLA ESPERIENZA. CHE S'INCARICÒ DI DAR VOCE A UN'IDEA DEL PAESE CHE RIMASE SEMPRE QUELLA. UN'IDENTITÀ COMPLESSA MA APPUNTO UN'IDENTITÀ. E NON UN CAMALEONTICO VESTIRE E SVESTIRE I PROPRI PANNI A SECONDA DEL VARIARE DELLE CIRCOSTANZE…”

Estratto dell’articolo di Marco Follini per “la Stampa”

marco follini foto di bacco

Caro direttore, una delle sciocchezze più sesquipedali che di tanto in tanto anima il nostro dibattito pubblico si ostina a descrivere una Giorgia Meloni al bivio tra il fare la "democristiana" e l'essere se stessa. Così, se appena ella ammorbidisce i toni, si dispone a mediare, sotterra le molte asce di guerra brandite fino a un attimo prima, ecco che la sua Fdi diventa una riedizione della Dc […] E […] non appena ella torna l'underdog in vena di rivalsa e il suo partito si radicalizza, l'argomento viene pudicamente messo da parte.

GIORGIA MELONI

[…] Vorrei segnalare infatti che la Dc, nel bene e nel male, fu se stessa dall'inizio alla fine. E che nessuno dei suoi leaders […] pensò mai che si potesse essere democristiani "à la carte", un giorno si e l'altro no. Fare un partito di centro, insediarlo nel bel mezzo di un paese da ricostruire, conservarlo per quasi mezzo secolo, tutto questo si rivelò un'impresa che aveva bisogno di un briciolo di coerenza. […] l'essere democristiani richiedeva una certa coerenza e implicava una sorta di tenace durata. […] stava proprio qui la chiave di quella esperienza. Che […] s'incaricò di dar voce a un'idea del paese che […] rimase sempre quella. Un'identità complessa […] Ma appunto un'identità. E non un camaleontico vestire e svestire i propri panni a seconda del variare delle circostanze.

giorgia meloni

Per questo credo che Meloni – che ha una sua identità e una sua coerenza – non sia affatto "democristiana", né possa mai diventarlo, né lo desideri […] Piuttosto, verrebbe da suggerire a tutti di non fare un ricorso così disinvolto a paragoni così impropri. […]