“L’UNICA SOLUZIONE E' FARE GLI ULULATI RAZZISTI” – PAOLO SIGNORELLI, PORTAVOCE "AUTOSOSPESO" DI FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, E I MESSAGGI COL NARCO-CAPO ULTRA' BIANCOCELESTE FABRIZIO PISCITELLI (“DIABOLIK”) PER COMBATTERE I PRESUNTI TORTI ARBITRALI CONTRO LA LAZIO - GLI ULTRAS DELL'INTER DEFINITI "INFAMI", ACCA LARENTIA E L'APERITIVO IN FAVORE DI GILBERTO CAVALLINI ESPONENTE DEI NAR, CONSIDERATI RESPONSABILI DELLA STRAGE DI BOLOGNA....

Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it - Estratti

francesco lollobrigida paolo signorelli

All'interno delle chat tra Paolo Signorelli e Fabrizio Piscitelli emergono anche diversi audio.

Si parla di battaglie da fare allo stadio per eliminare i presunti torti arbitrali nei confronti della Lazio. Come? Organizzando ululati razzisti durante la partita. «L’unica soluzione è fare gli ululati», conferma in un vocale Signorelli che ribadisce la strategia di Piscitelli per avere "giustizia".

Si parla anche degli ultras dell'Inter, definiti «infami» per aver segnalato alle forze dell'ordine alcuni nominativi degli "amici" laziali. Poi Piscitelli vuole dare il suo contributo alla ricorrenza per la strage di Acca Larenzia del 7 gennaio 2019. Chiede aiuto a Signorelli, che non manca all'appuntamento.

fabrizio piscitelli demce

Dello stesso tenore è l'aperitivo solidale tra fascisti che Piscitelli vuole organizzare a favore di Gilberto Cavallini, anche se non viene pronunciato il cognome, esponente dei Nar il gruppo di terroristi che ha insanguinato l’Italia tra la fine degli anni Settanta e i primi Ottanta, considerati responsabili della strage di Bologna.

«Aperitivo tra camerati più tardi, daje. Tutti presenti», dice in un vocale Piscitelli. «Io vado via oggi e domani, ci vediamo domani a pranzo tra camerati e laziali», la risposta di Signorelli. L'articolo completo

diabolik fabrizio piscitelli paolo signorelli paolo signorelli francesco lollobrigida manifesti con diabolik per fabrizio piscitelli 6 I MESSAGGI DI PAOLO SIGNORELLI A FABRIZIO PISCITELLI DIABOLIK