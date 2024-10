“L’UNIONE EUROPEA DOVREBBE AVERE UNA PROPRIA AGENZIA DI SPIONAGGIO” – SAULI NIINISTÖ, EX PRESIDENTE DELLA FINLANDIA A CUI URSULA VON DER LEYEN AVEVA CHIESTO UN RAPPORTO SUL RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ DI DIFESA EUROPEA, LANCIA L’ALLARME: “SERVE UN’ORGANIZZAZIONE CHE RESPINGA MINACCE, SABOTATORI E AGENTI STRANIERI CHE OPERANO NELLE CAPITALI DI TUTTO IL CONTINENTE” – IL PENSIERO È OVVIAMENTE A PUTIN...

Dagotraduzione dell'articolo di Joshua Posaner per www.politico.eu

sauli niinisto vladimir putin 3

«L’Unione europea dovrebbe avere una propria agenzia di spionaggio». È quanto ha suggerito l'ex presidente finlandese Sauli Niinistö che ritiene che l'UE abbia bisogno di una propria agenzia di intelligence per aiutare i paesi a respingere minacce, sabotatori e agenti stranieri che operano nelle capitali di tutto il continente attraverso una maggiore condivisione di informazioni.

A marzo, Niinistö, che è stato presidente della Finlandia per oltre un decennio, ha ricevuto dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen l'incarico di presentare un rapporto dettagliato sulla preparazione dell'Unione alla guerra e alla difesa civile, insieme a proposte di miglioramento.

sauli niinisto ursula von der leyen 4

Il presidente russo Vladimir Putin è ormai da anni impegnato in una guerra in Ucraina, lungo il confine orientale dell'UE, e i suoi agenti sono attivi in tutto il blocco, sollevando preoccupazioni circa la capacità delle agenzie nazionali di prevedere attività e influenze malevole.

Nel suo progetto, Niinistö chiede all’UE di sviluppare un “servizio di cooperazione di intelligence a pieno titolo che possa soddisfare sia le esigenze strategiche che operative”, aggiungendo che è necessaria “una rete anti-sabotaggio” per proteggere le infrastrutture.

sauli niinisto vladimir putin 1

Sono necessari ulteriori sforzi per «migliorare l’attività di controspionaggio nelle istituzioni dell’UE» ha affermato dopo aver presentato il piano insieme a von der Leyen.

[…]

Gli alleati occidentali condividono già informazioni di intelligence, con la rete Five Eyes che collega le agenzie di Stati Uniti, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito,. «Un'agenzia dell'UE dovrebbe concentrarsi sul buon uso delle informazioni già a disposizione - ha affermato Niinistö - Dobbiamo fidarci l'uno dell'altro».

sauli niinisto ursula von der leyen 3

Ma è improbabile che l'UE sia pronta a spedire le sue reclute migliori e più brillanti per una carriera in missioni all'estero ad alto rischio nel breve tempo, soprattutto perché i paesi membri indicherebbero la scarsa trasparenza dell'esecutivo dell'UE come una ragione per non farlo.

«Sappiamo tutti che la raccolta di informazioni è principalmente responsabilità degli stati membri - ha affermato von der Leyen - Dovremmo lavorare sul miglioramento del flusso di informazioni e della raccolta di informazioni». […]

sauli niinisto ursula von der leyen 2

Le agenzie di sicurezza devono anche “rendere il più difficile possibile ai servizi segreti stranieri ostili di operare ovunque nell’UE”, ha aggiunto Niinistö. […]

sauli niinisto ursula von der leyen 1 sauli niinisto 2 Joe Biden con Sauli Niinisto a Helsinki sauli niinisto 1 sauli niinisto vladimir putin 2