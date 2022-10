3 ott 2022 08:00

“L’USO DELLA BOMBA ATOMICA? DECIDE SOLO PUTIN, NON CI SONO CONTROLLI SU DI LUI” - IL CAPO DEL PENTAGONO, LLOYD AUSTIN: “PER ESSERE CHIARI, CHI DECIDE È UNO. COME HA PRESO LA DECISIONE IRRESPONSABILE DI INVADERE L'UCRAINA, POTREBBE PRENDERNE UN'ALTRA. IN QUESTO MOMENTO PERÒ NON VEDO NULLA ORA CHE MI FACCIA CREDERE CHE L'ABBIA GIÀ PRESO UNA DECISIONE DEL GENERE…”