“LA RUSSIA DEVE PAGARE PER I DANNI CAUSATI ALL'UCRAINA” – AL G7, DOPO CHE PUTIN HA ELENCATO LE SUE “CONDIZIONI PER LA PACE”, I GRANDI DELLA TERRA PRESENTANO IL CONTO A MOSCA E APPOGGIANO “I PRINCIPI E GLI OBIETTIVI CHIAVE DELLA FORMULA DI PACE DI ZELENSKY” – ANNUNCIATE NUOVE SANZIONI CONTRO IMPRESE E BANCHE CINESI CHE STANNO AIUTANDO LA RUSSIA AD AGGIRARE LE SANZIONI – SECONDO “BLOOMBERG”, DOPO IL RIFERIMENTO ALL'ABORTO, DALLA DICHIARAZIONE FINALE SAREBBE STATO TOLTO ANCHE QUELLO SUI DIRITTI LGBT. MA L'ITALIA SMENTISCE – IL BILATERALE TRA MELONI E BIDEN

giorgia meloni g7 borgo egnazia

G7, 'LA RUSSIA DEVE PAGARE I DANNI CAUSATI ALL'UCRAINA'

(ANSA) - "La Russia deve porre fine alla sua guerra illegale di aggressione e pagare per i danni che ha causato all'Ucraina. Secondo la Banca Mondiale, questi danni superano ormai i 486 miliardi di dollari. Non è giusto che la Russia decida se e quando pagherà per i danni causati in Ucraina. Gli obblighi della Russia ai sensi del diritto internazionale di pagare per i danni che sta causando sono chiari, e quindi continuiamo a considerare tutte le possibili vie legali attraverso le quali la Russia è costretta a rispettare tali obblighi". Lo si legge nella dichiarazione finale dei leader del G7 di cui l'ANSA ha preso visione.

zelensky - papa francesco g7

IL PAPA AL G7, TERMINATO IL COLLOQUIO CON ZELENSKY

(ANSA) - Papa Francesco ha incontrato al G7, in uno dei primi bilaterali previsti questa giornata, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è già svolto anche l'incontro con Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. (ANSA).

IL PAPA AL G7, TERMINATO IL COLLOQUIO CON MACRON

(ANSA) - E' terminato il colloquio tra il Papa e il presidente francese Emmanuel Macron, nell'ambito dei bilaterali del Pontefice al G7. Papa Francesco ha anche già incontrato il premier del Canada Justin Trudeau.

ENDORSEMENT DEL G7 AL PIANO DI PACE DI ZELENSKY

volodymyr zelensky e joe biden bilaterale al g7 di borgo egnazia 2

(ANSA) - "Accogliamo con favore il vertice sulla pace in Ucraina previsto in Svizzera il 15 e 16 giugno. Continueremo a lavorare per ottenere il più ampio sostegno internazionale possibile ai principi e agli obiettivi chiave della Formula di Pace del presidente Zelensky". Lo si legge nella dichiarazione finale del G7 di cui l'ANSA ha preso visione. "Il nostro obiettivo finale rimane una pace giusta, duratura e globale in linea con il diritto internazionale, la Carta dell'Onu e i suoi principi, nonché il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Continueremo a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario".

G7, IRAN NON SOSTENGA MOSCA IN UCRAINA,PRONTI A RISPONDERE

(ANSA) - Il G7 chiede "all'Iran di smettere di sostenere la guerra della Russia in Ucraina" e di "non trasferire missili balistici e relativa tecnologia" a Mosca. "Siamo pronti a rispondere in modo rapido e coordinato, anche con misure nuove e significative". Lo si legge nel comunicato finale del G7 di cui l'ANSA ha preso visione. I Grandi chiedono inoltre che "l'Iran cessi le sue attività dannose e le azioni destabilizzanti in Medio Oriente", dicendosi "pronti ad adottare ulteriori sanzioni".

volodymyr zelensky e joe biden bilaterale al g7 di borgo egnazia 1

MELONI VEDE BIDEN, PUNTO SU KIEV IN VISTA DEL VERTICE NATO

(ANSA) - "I due leader hanno discusso dei principali temi dell'attualità internazionale, facendo in particolare il punto sull'evoluzione della guerra di aggressione russa all'Ucraina e sugli sforzi comuni di sostegno a Kiev, anche finanziari, in vista del prossimo Vertice Nato di Washington". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo il bilaterale fra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a margine del G7 in Puglia.

BIDEN LODA MELONI PER IL SOSTEGNO DELL'ITALIA ALL'UCRAINA

volodymyr zelensky giorgia meloni

(ANSA) - "Il presidente americano Joe Biden ha lodato la premier Giorgia Meloni per il costante supporto dell'Italia all'Ucraina", col nostro Paese che "continua a difendere Kiev dalla brutale guerra di aggressione della Russia": lo riporta la Casa Bianca dopo l'incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio e il leader Usa a margine del G7. Da Biden e Meloni quindi è arrivato il plauso per l'impegno unanime dei leader del G7 a fornire 50 miliardi di dollari a titolo di ulteriore sostegno finanziario all'Ucraina usando i profitti degli asset congelati della Russia.

P.Chigi, Meloni e Biden soddisfatti per le relazioni bilaterali

g7 borgo egnazia i leader osservano il lancio dei paracadutisti

P.CHIGI, MELONI E BIDEN SODDISFATTI PER LE RELAZIONI BILATERALI

(ANSA) - "Sul piano bilaterale, il presidente Meloni e il presidente Biden hanno espresso soddisfazione per l'andamento delle relazioni bilaterali e della collaborazione in campo economico-finanziario, nonché della cooperazione avviata tra il Piano Mattei per l'Africa e la Partnership for Global Infrastructure and Investment attraverso l'evento a margine del Vertice co-presieduto dai due presidenti. In questo ambito, è stato ricordato il contributo italiano alla creazione del progetto infrastrutturale 'Corridoio di Lobito'". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi dopo il bilaterale fra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a margine del G7.

g7 borgo egnazia i leader osservano il lancio dei paracadutisti

G7, LA CINA FERMI IL SUO AIUTO ALLA RUSSIA

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Il G7 invita la Cina a fermare il suo aiuto alla Russia: è quanto si legge nella bozza del comunicato finale del vertice secondo quanto riporta Bloomberg. Nella dichiarazione si sottolinea poi che le politiche commerciali di Pechino "stanno portando a distorsioni del mercato e a una sovracapacità nei tassi di crescita, minando i nostri lavoratori, industrie, resilienza e sicurezza economica".

G7, 'SANZIONI A BANCHE E IMPRESE CINESI CHE AIUTANO MOSCA'

(ANSA) - "Il G7 estenderà la portata delle sanzioni per colpire le imprese e le banche, anche in Cina, che stanno aiutando la Russia ad aggirare le sanzioni sui beni e le tecnologie usate nella produzione di armi". Lo si legge nella bozza finale del G7, secondo quanto riporta Bloomberg.

VOLODYMYR ZELENSKY CON GIORGIA MELONI AL G7 - MEME BY OSHO

G7 CONDANNA 'INCURSIONI DI PECHINO NEL MAR DELLA CINA'

(ANSA-AFP) - Il G7 si oppone alle "pericolose" incursioni di Pechino nel Mar della Cina. Lo si legge in una bozza del comunicato finale del vertice dei leader in Puglia visionata dall'Afp. "Continuiamo a opporci al pericoloso uso della guardia costiera e della milizia marittima da parte della Cina nel Mar Cinese Meridionale e alla sua ripetuta ostruzione della libertà di navigazione in alto mare dei Paesi", ha affermato.

CASA BIANCA, ABORTO? CONCLUSIONI SARANNO APPROVATE DA TUTTI

(ANSA) - "Vi posso dire che il comunicato del G7 sarà approvato col consenso di tutti i sette Paesi": così un alto funzionario della Casa Bianca ha risposto a chi gli chiedeva dell'aborto nella dichiarazione finale del G7, secondo quanto riporta il pool al seguito del presidente americano Joe Biden.

G7 CONFERMA GLI IMPEGNI DI HIROSHIMA, SENZA LA PAROLA ABORTO

giorgia meloni e joe biden al g7 di borgo egnazia

(ANSA) - "Reiteriamo i nostri impegni espressi nel comunicato finale del G7 di Hiroshima per un accesso universale, adeguato e sostenibile ai servizi sanitari per le donne, compresi i diritti alla salute sessuale e riproduttiva per tutti". E' il paragrafo del comunicato finale del G7, di cui l'ANSA ha preso visione, oggetto delle polemiche delle ultime ore per l'assenza della parola aborto. Il riferimento all'aborto era esplicito negli impegni del comunicato finale del vertice a guida giapponese dello scorso anno, che vengono comunque riconfermati nel documento di Borgo Egnazia. In un secondo passaggio del comunicato dedicato al capitolo salute i leader si impegnano "a promuovere ulteriormente la salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR) per tutti e a promuovere la salute materna, neonatale, infantile e adolescenziale, in particolare per coloro che si trovano in circostanze vulnerabili".

giorgia meloni emmanuel macron joe biden - g7 borgo egnazia

FONTI G7 ITALIA, INFONDATA RICOSTRUZIONE SUI DIRITTI LGBT

(ANSA) - "La notizia pubblicata da Bloomberg, secondo la quale nel comunicato finale G7 potrebbe essere tolto ogni riferimento ai diritti delle persone Lgbt, è priva di ogni fondamento. La Presidenza italiana smentisce categoricamente questa ricostruzione". Lo riferiscono fonti della presidenza italiana del G7.

COMUNICATO DEL G7 CONDANNA VIOLAZIONE DIRITTI DONNE E LGBT

(ANSA) - I leader del G7, come si legge nel comunicato finale del vertice, di cui l'ANSA ha preso visione, esprimono "forte preoccupazione per la riduzione dei diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTQIA+ in tutto il mondo, in particolare in tempi di crisi". "Condanniamo fermamente - si legge ancora nel testo - tutte le violazioni e gli abusi dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali". Il G7 riafferma "l'impegno per l'uguglianza di genere".

emmanuel macron giorgia meloni - g7 borgo egnazia

++ P.CHIGI, DA MELONI-BIDEN COMUNE IMPEGNO PER ACCORDO SU GAZA +

(ANSA) - L'incontro bilaterale fra la premier Giorgia Meloni e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, a margine del G7, "ha anche permesso di ribadire il comune impegno per un accordo complessivo con riferimento al conflitto a Gaza per la fine delle ostilità, la liberazione degli ostaggi e il rafforzamento del sostegno umanitario alla popolazione civile. È stata anche sottolineata l'importanza di riavviare il processo di pace con l'obiettivo della soluzione dei due Stati". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi.

MELONI ACCOGLIE MILEI AL G7, 'HAI FATTO UN VIAGGIO INCREDIBILE'

(ANSA) - "Hai fatto un viaggio incredibile per venire qui". Così la premier Giorgia Meloni ha accolto al G7 il presidente dell'Argentina Javier Milei, partito ieri sera per l'Italia con qualche ora di ritardo dopo la votazione finale sulla Legge Base. "Come stai?", ha domandato Milei prima di abbracciare la presidente del Consiglio, con cui si è scambiato qualche battuta all'orecchio, fermandosi brevemente a chiacchierare sul palco allestito all'ingresso di Borgo Egnazia.

MEME SU ZELENSKY AL G7 CON GIORGIA MELONI

IL PIANO MATTEI ENTRA NELLA DICHIARAZIONE DEL G7

(ANSA) - "Il Partenariato del G7 per le infrastrutture e gli investimenti globali, comprese iniziative come il Global Gateway Ue, offre un quadro che utilizzeremo per promuovere la nostra visione di infrastrutture sostenibili, resilienti ed economicamente sostenibili in Africa, sostenute da una selezione trasparente di progetti, appalti, e finanza. In questo senso, accogliamo con favore il Piano Mattei per l'Africa lanciato dall'Italia". E' quanto si legge nella dichiarazione del G7 di cui l'ANSA ha preso visione.

joe biden giorgia meloni g7 borgo egnazia

IL G7 LANCIA UNA COALIZIONE CONTRO IL TRAFFICO DI MIGRANTI

(ANSA) - "Abbiamo lanciato la Coalizione del G7 per prevenire e contrastare il traffico di migranti". Lo si legge nel comunicato finale del G7 che l'ANSA ha visionato.

volodymyr zelensky giorgia meloni g7 borgo egnazia