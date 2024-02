23 feb 2024 17:58

“LA RUSSIA NON È UNA DEMOCRAZIA? NON SO. MA LE NOSTRE LO SONO?” – PINO CABRAS, EX PARLAMENTARE M5S, ORA IN ITALIA SOVRANA E POPOLARE DI MARCO RIZZO E FRANCESCO TOSCANO, ERA PRONTO A SEGUIRE COME OSSERVATORE LE ELEZIONI IN RUSSIA: "POI LA MISSIONE E’ STATA ANNULLATA PER MOTIVI DI SICUREZZA” - TRA PUTIN E ZELENSKY NON SENTE DI DOVER DISTINGUERE, I LEGAMI CON GIULIETTO CHIESA, LE BORDATE CONTRO OBAMA E GLI USA – “UN IMPERO AL DECLINO..."