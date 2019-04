“IL SALVA-ROMA NON SARÀ NEL DECRETO CRESCITA” – SALVINI CONTRO LA RAGGI: “MI SPAVENTA UN SINDACO CHE DICE DI NON AVERE IL CONTROLLO DELLA CITTÀ” – “MI HA CHIESTO AIUTO PER SALVARE ROMA DAL DEGRADO, BASTA LEGGERE LE NORME E APPLICARLE, MA EVIDENTEMENTE È DISTRATTA”

Da www.repubblica.it

matteo salvini e virginia raggi 12

La polemica ormai quotidiana tra la Lega e l'amministrazione di Virginia Raggi non finisce e, anzi, si alza di livello, coinvolgendo anche il cosiddetto Salva Roma, l'insieme delle norme del governo che, intervenendo sul debito storico della Capitale, permetterebbero alla sindaca di avere più agibilità economica.

matteo salvini e virginia raggi 13

"Il Salva Roma non ci convince perché il sindaco non ha dato alcuna reale prospettiva di sviluppo della città. Il governo è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato. E la Raggi non è in grado di amministrare" dice in mattinata il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi.

virginia raggi wonder woman vs matteo salvini batman

Poi è direttamente Matteo Salvini ad attaccare la sindaca: "La Raggi mi ha chiesto aiuto per salvare Roma da degrado, turisti cafoni e incivili in genere. La circolare sulle zone rosse va in questa direzione, esattamente come alcuni strumenti nel decreto sicurezza. Basta leggere le norme e applicarle, ma evidentemente la Raggi è distratta".

matteo salvini e virginia raggi 11

E nel pomeriggio Salvini affronta il tema Salva-Roma: "Non sarà nel decreto crescita. Noi stiamo lavorando a un decreto crescita e non credo ci debbano essere comuni di seria A e di serie B". E alla domanda se avesse paura di un possibile default della capitale il vicepremier risponde: " Mi spaventa un sindaco che dice di non avere il controllo della città"

matteo salvini e virginia raggi 4 matteo salvini e virginia raggi 1