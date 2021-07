IL TESTO DELLA RIFORMA CARTABIA SARA’ IN AULA 48 ORE: L'OBIETTIVO DELLA MAGGIORANZA È VOTARE E APPROVARLA ALLA CAMERA TRA DOMENICA E LUNEDÌ - VIA LIBERA ALLA NORMA ANTI-STALKER CHE PREVEDE “L'ARRESTO OBBLIGATORIO IN FLAGRANZA” PER MARITI O EX MARITI VIOLENTI CHE VIOLANO I PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DEL DIVIETO DI AVVICINAMENTO - SARA’ GARANTITO L'OBLIO DAI MOTORI DI RICERCA PER LE PERSONE ASSOLTE…