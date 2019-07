IN CAMPANIA NE VEDREMO DELLE BELLE: CLEMENTE MASTELLA VUOLE SFIDARE VINCENZO DE LUCA PER LA REGIONE! – SI VOTA NEL 2020 E SONO GIÀ PRONTI CENTO CIRCOLI PER LE “PRIMARIE PER IL BUONGOVERNO” – L’APPELLO DEI PROMOTORI DELLA CANDIDATURA A MARA CARFAGNA: “SI IMPEGNI PER LE PRIMARIE PER SCEGLIERE IL CANDIDATO PRESIDENTE”