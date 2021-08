“SALVINI STA DELINEANDO UNA VISIONE DI PAESE” - L’ULTIMA USCITA DEL GOVERNATORE DELLA PUGLIA MICHELE EMILIANO, CHE IN PUBBLICO HA TESSUTO LE LODI DEL “CAPITONE”, NON È PASSATA INOSSERVATA AL NAZARENO, DOVE DA TEMPO SONO PREOCCUPATI DALLE SPARATE DEL GOVERNATORE SCERIFFO. FIN DOVE SI POTRÀ SPINGERE? UNA BELLA DOMANDA, CHE AI PIANI ALTI PENSANO DI RIVOLGERE AI DUE PRINCIPALI SPONSOR DI EMILIANO: FRANCESCO BOCCIA E NICOLA ODDATI. MA MOLTI AMMINISTRATORI LOCALI STANNO CON L’EX MAGISTRATO: “CI PREOCCUPA L’ATTIVISMO DELLA LEGA SE PARAGONATO ALL’IMMOBILISMO DI LETTA”

Marco Antonellis per www.tpi.it

MATTEO SALVINI MICHELE EMILIANO

Michele Emiliano, governatore della Puglia, elogia Matteo Salvini: “Sta delineando una visione di Paese”. In poche parole, ha tessuto in pubblico le lodi del leader leghista. Parole che Emiliano ha speso per il lavoro che sta svolgendo l’ex ministro dell’Interno. Un encomio di sicuro inaspettato, se non altro per la differenza ideologica e politica che separa Emiliano da Salvini. Una vera e propria strizzatina d’occhio al leghista.

Le dichiarazioni di Emiliano di ieri a Roma hanno fatto sobbalzare più di uno sulla sedia: apparentemente solo i parlamentari di IV hanno protestato, ma al Nazareno le sparate del governatore sceriffo iniziano a preoccupare.

dario stefano (2)

A gongolare per ora solo il senatore piddino Dario Stefàno, che un mese fa, si autosospese dal Partito, proprio per le amicizie del Presidente della Regione Puglia, a partire da quella con il sindaco di Nardò. Stefano si chiede oggi su Twitter fin dove si può spingere Emiliano.

Una bella domanda che ai piani alti del Nazareno pensano di rivolgere ai due principali sponsor del governatore: Francesco Boccia e Nicola Oddati.

Ad insospettire Letta sono i buoni rapporti che il leader della Lega ha con molti amministratori del Pd: è vero che nessuno si è schierato così apertamente come Michele Emiliano, però tanti primi cittadini, spiegano fonti di primo piano a Tpi, si fanno un vanto di avere una linea telefonica dedicata con l’ex ministro dell’interno.

NICOLA ODDATI

“È un partito in confusione”, chiosa un deputato, “a pochi mesi dalle elezioni, preoccupa l’attivismo della Lega se paragonato all’immobilismo di Letta”. In Parlamento comunque non si fanno illusioni: a quanto si apprende il segretario dem al momento non è intenzionato a cercare un chiarimento con il presidente Emiliano. Per il resto, si vedrà. In attesa di conoscere l’esito delle elezioni di ottobre.

MICHELE EMILIANO LUIGI DI MAIO AL MARE IN PUGLIA CON MICHELE EMILIANO E FRANCESCO BOCCIA - BY OSHO GIUSEPPE CONTE E MICHELE EMILIANO GIUSEPPE CONTE MICHELE EMILIANO MICHELE EMILIANO ILVA pierluigi lopalco michele emiliano