11 gen 2020 09:12

“SALVINI VENIVA SPESSO A NAPOLI? SARÀ VENUTO PER ASSAGGIARE I FRIARIELLI, NON PER FARE IL MINISTRO DELL'INTERNO” - VINCENZO DE LUCA SI CUCINA IL LEGHISTA CHE LO HA CRITICATO PER LE AGGRESSIONI NEGLI OSPEDALI DI NAPOLI: “CARO SALVINI, FAI UN COMIZIO IN MENO E LEGGI ''L'INFINITO'' DI LEOPARDI, TI RICONCILIERAI CON LA VITA. I CITTADINI GUARDANO I PROBLEMI CONCRETI, NON IL SOVRANISMO E LE PIPPE…”