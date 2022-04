“SAREBBE ORA CHE SI LEVASSERO VOCI CRITICHE DEI GOVERNI EUROPEI PER CHIEDERE LA FINE DELLE OSTILITÀ” – SECONDO IL GENERALE LEONARDO TRICARICO L’UE NON DEVE ANDARE DIETRO A BIDEN E ALLA SUA “PERENTORIA CAMPAGNA PER LA SCONFITTA TOTALE DI PUTIN, CHE POTREBBE DURARE ANNI” – LA TESI CONDIVISA DA UN ALTRO GENERALE, MARCO BERTOLINI: “NON C’È L’INTENZIONE DI CHI SUPPORTA ZELENSKY DI PUNTARE A UNA PACE…”

Secondo il generale Leonardo Tricarico è necessario che al più presto l'Europa si smarchi dalla politica di Joe Biden che vuole una "sconfitta totale di Putin", impossibile da ottenere in tempi brevi. "Nella campagna d'Ucraina, Putin ha subito una sconfitta militare tale da certificare che Mosca in futuro non sarà più un pericolo", sostiene il generale su Il Fatto quotidiano.

"Non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. Neppure Mariupol è caduta, soldati e civili non rendono le armi. È pure dubbio che le sue forze mantengano quel che hanno conquistato. Così assistiamo al tragico gioco dell'oca al ribasso, coi soldati che colpiscono con più brutalità e il loro leader che sembra Kim Jong-un, tra la sceneggiata per un ordinario missile intercontinentale o la diretta streaming con Shoigu".

Ma la sconfitta dello zar deve farci riflettere. "Il differenziale militare emerso con la Nato ridimensiona il pericolo a Est nei decenni a venire: dal pacchetto di mischia capeggiato dagli Usa sarebbe ora si levassero voci critiche dei governi europei per chiedere di promuovere la fine delle ostilità", conclude Tricarico, "anziché la perentoria campagna per la sconfitta totale di Putin, che potrebbe durare anni".

Una tesi condivisa da un altro generale, Marco Bertolini, che sempre sul Fatto dice: "Non c'è l'intenzione di chi supporta Zelensky di puntare a una pace. La Vonder Leyen hadetto che bisogna 'arrivare alla vittoria', che poi significa la sconfitta della Russia. Se queste sono le premesse, vuol dire che l'Ue spinta dagli Usa si sta orientando ad alimentare una lotta continua contro la Russia che potrebbe durare a lungo. Le conseguenze sono più politiche che tattiche". E ancora, "se il negoziato non c'è, perché gli Usa non lo vogliono, la guerra va a vanti chissà quanto. Ed è una cosa spaventosa".

