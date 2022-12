“SARÒ ANCHE IRLANDESE, MA NON SONO STUPIDO” – JOE BIDEN INFILA UN’ALTRA GAFFE E RISCHIA DI SCATENARE UNA CRISI DIPLOMATICA: SUI SOCIAL È ESPLOSA LA POLEMICA DI CHI ESAGERA PARLANDO DI “CRIMINE D’ODIO”, MENTRE C'E' CHI LO ACCUSA DI AVER DATO VOCE AI SOLITI STEREOTIPI – E ANCORA: “HO SPOSATO LA FIGLIA DI DOMINIC GIACOPPA, QUINDI, C’È UN PO’ DI ITALIANO IN ME”. PECCATO CHE SBAGLI TUTTO VISTO CHE… - VIDEO

DAGONEWS

Joe Biden infila un’altra gaffe e rischia di far scattare una crisi diplomatica. Durante un discorso in Delaware il presidente ha fatto una battuta sugli irlandesi per poi travisare la genealogia della moglie.

«Sarò anche irlandese, ma non sono stupido» ha detto Biden prima di parlare della famiglia della moglie. «Ho sposato la figlia di Dominic Giacoppa, quindi, sapete, ho un po’ di italiano in me». Peccato che la moglie Jill non sia la figlia, ma la nipote di Dominic, un siciliano emigrato in America ai primi del ‘900.

E poi c’è il mistero del “Purple Heart”, l’omaggio postumo a soldati feriti o uccisi, assegnato allo zio Frank. Il presidente ha sostenuto che lo zio, veterano della seconda guerra mondiale, lo avesse ricevuto. Ma né nel necrologio né sulla lapide c’è traccia della menzione.

