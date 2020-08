“SCANZI È UN CAGNOLINO CHE LECCA IL CULO A DI MAIO” - VITTORIO SGARBI SENZA FRENI: “DA NEGAZIONISTA DELLA PRIMA ORA È DIVENTATO IL PIÙ FANATICO SOSTENITORE DELLE MISURE DI QUESTO GOVERNO DI MERDA. SEMPRE CON IL SUO PREDILETTO, IL CULATELLO DI MAIO. CI SONO GIORNALI COME “IL FATTO” CHE SERVONO A SOSTENERE QUESTO REGIME ILLEGITTIMO - I CINQUESTELLE FINIRANNO NELLA MERDA COME SI VEDRÀ ALLE REGIONALI…” - VIDEO

Vittorio Sgarbi è tornato ad affrontare la polemica con Andrea Scanzi, che insieme a Marco Travaglio viene definito un “servo di regime” che “lecca il c***” al Movimento 5 Stelle per avere vantaggi. “Finiranno nella m*** - è la previsione del critico d’arte - e lo si vedrà già alle regionali, perché i grillini non sono più nulla”. Poi ci è andato giù pesante con Scanzi: “È un cagnolino impegnato a leccare il c*** a Luigi Di Maio, si fanno anche fotografare in vacanza insieme senza mascherina. Da negazionista della prima ora è diventato il più accanito sostenitore delle misure di questo governo di m***. Con il suo prediletto, il culatello Di Maio, Scanzi scatena un mondo di odio: basta che pubblichi una foto per prendere in giro qualcuno, anche me, e subito arrivano quelli pronti a dargli ragione e a dire sì”.

LUIGI DI MAIO SI ASSEMBRA SENZA MASCHERINA CON ANDREA SCANZI AND FRIENDS VITTORIO SGARBI